Esporte Grêmio aproveita ‘apagão’ do Pelotas para se reabilitar no Gauchão com goleada

O Pelotas foi até a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo, para jogar por uma bola e não escondeu que ficaria satisfeito com um empate. Mas um apagão na metade do segundo tempo fez o time ser goleado pelo Grêmio por 4 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

Depois de encerrar o jejum de dois jogos sem vitória, o Grêmio chegou aos 13 pontos e subiu para a vice-liderança, atrás apenas do rival Internacional, que tem 16. Já o Pelotas estacionou nos seis e, na 10.ª colocação, está na beira da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, o Grêmio teve mais posse de bola, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio do Pelotas. Não é a toa que a melhor oportunidade foi em um lance de bola parada. Aos 40 minutos, Diego Souza cobrou por cima da barreira e mandou na rede pelo lado de fora.

Na saída para o intervalo, Diego Souza cobrou mais “capricho” dos companheiros. E foi justamente isso que o Grêmio teve no segundo tempo. Antes, porém, o time quase viu o Pelotas abrir o placar na falta de Marcelo defendida pelo goleiro Brenno.

Depois do susto, o Grêmio acordou e aproveitou um apagão do Pelotas para golear. Ricardinho aproveitou boa troca de passes do ataque tricolor e abriu o placar aos 21. Quatro minutos depois, Gabriel Leite saiu jogando errado com Marcelo e a bola sobrou para Alisson ampliar.

Aos 31 minutos, Diego Souza cobrou falta no canto do goleiro e fez o terceiro. Em mais uma falha da defesa pelotense, Ferreira roubou a bola dentro da área e bateu colocado. A bola ainda acertou a trave antes de entrar. João Vieira deixou o Pelotas com um a menos ao ser expulso.

Os times não terão muito tempo para descansar até a oitava rodada. O Grêmio encara o São Luiz, às 21h30 desta quarta-feira, em Ijuí (RS), enquanto que o Pelotas recebe o Esportivo, às 22 horas de quinta, no estádio Boca do Lobo, em Pelotas (RS).