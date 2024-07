Grêmio anuncia volta à Arena somente no dia 1º de setembro e fará ‘decisões’ em campo neutro

O temor do técnico Renato Gaúcho se confirmou e as decisões das oitavas de final da Copa do Brasil, dia 7 de agosto, contra o Corinthians, e da Libertadores, uma semana depois, diante do Fluminense, serão em campo neutro. O clube anunciou neste sábado quer a volta à Arena, em Porto Alegre, occorre somente no dia 1º de setembro.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e a Arena do Grêmio anunciam, após um período de intensos esforços de recuperação devido às inundações que deixaram a Arena submersa por mais de 23 dias, uma importante atualização. Ainda que não haja a recuperação plena da Arena, em função de vários serviços que demandam tempo para serem finalizados, as diretorias em conjunto chegaram num acordo para estabelecer os critérios mínimos necessários que permitam a realização, ainda em caráter provisório, de jogos do clube, com segurança, antes do prazo final para sua total recuperação. Esta data está confirmada e será no dia 1 de setembro, jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro”, oficializou o clube e a administradora do estádio.

“No entanto, existe a possibilidade, que depende de várias condições técnicas, especialmente do estado do gramado, da data ser antecipada para 17 de agosto”, continuou, em data de compromisso com o Bahia. “Importante esclarecer que foi realizado o plantio da grama de verão, seguido pela grama de inverno, e estamos avaliando cuidadosamente sua condição para garantir que não prejudique o jogo nem os atletas. Portanto, apenas na semana antecedente à partida, poderemos confirmar se a data de 17 será viável.”

O Grêmio vem mandando jogos no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, como neste domingo, diante do Vitória. Mas o duelo com o Vasco será na Arena Condá, dia 28, pela abertura do segundo turno. O clube chegou a sondar a possibilidade de jogar no Beira-Rio, casa do rival Internacional, mas não obteve sucesso.

Muitos torcedores questionaram justamente a reabertura do beira-rio bem antes da Arena e o consórcio teve de se explicar. “Os desafios são enormes. A Arena é um equipamento complexo, moderno, multifuncional, projetado para abrigar grandes públicos com eficiência e conforto. Após 23 dias alagados, o gramado, a subestação de energia, os equipamentos de distribuição de força, sistemas de operação e de segurança, quase todos eles no nível do solo, ficaram inutilizados”, revelou a Grêmio Arena. “É necessário substituí-los por equipamentos novos e modernos.”

A empresa mostrou fotos de como está o local e pediu calma, mesmo ciente que o clube necessita atuar em seu palco. “Não é uma tarefa simples. Cada evento desencadeia muitos outros e a sequência lógica da reconstrução exige organização, inteligência e esforço”, explicou. “Os prazos de fornecimento e montagem dos equipamentos não seguem a mesma lógica das necessidades do clube e da gestora em voltar a abrigar jogos de futebol. Mesmo assim, Grêmio e Arena concentram esforços para encurtar o cronograma de reconstrução”.

Foi informado, ainda, que a volta será com possibilidade somente de jogos à tarde por causa do sistema de iluminação. “Importante destacar que até a substituição total dos refletores, que acontecerá durante o mês de setembro, os jogos irão acontecer apenas durante o dia.”