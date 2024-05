Esporte Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Jemerson junto ao Atlético-MG

O Grêmio anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do zagueiro Jemerson junto ao Atlético-MG. O vínculo do defensor vai até o final de 2026. Ele vai se integrar ao grupo no início de junho e está liberado para atuar a partir da reabertura da janela de transferências, no dia 10 de julho.

Em seu site oficial, o clube gaúcho estampou uma imagem do atleta com a camisa gremista e usou a inscrição “BEM-VINDO! JEMERSON” para divulgar a contratação do jogador, que chega em definitivo.

Jemerson vem para aumentar o leque de opções do técnico Renato Gaúcho. O Grêmio já havia manifestado interesse em contratá-lo no início da temporada. Após uma nova rodada de negociações, o acerto foi definido nesta quarta-feira.

A contratação indica uma possível mudança na zaga gaúcha, já que Pedro Geromel, com contrato até o meio do ano, vem encontrando dificuldades para engatar uma sequência de partidas. A tendência é que ele assuma o posto ao lado de Kannemann. Os outros zagueiros do elenco são Rodrigo Ely, Gustavo Martins e o jovem Natã.

Com bom poder de marcação e eficiente na bola aérea, Jemerson tem na experiência o seu ponto forte. Revelado pelo Atlético-MG, ele também defendeu o Corinthians e teve duas passagens pelo futebol francês, quando vestiu a camisa do Monaco e do Metz.