Graziele Jesus perde para japonesa no boxe e está fora dos Jogos de Tóquio

Graziele Jesus perdeu, nesta quinta-feira, para a japonesa Tsukimi Namiki, na primeira rodada da categoria mosca (até 51kg) e está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A decisão dos cinco jurados foi unânime: 30 a 27 (três vezes) e 29 a 28 (duas).

Esta foi a segunda derrota do boxe brasileiro na Olimpíada, pois Jucielen Romeu também foi eliminada na segunda-feira, após derrota para a britânica Karriss Artingstall.

Muito rápida, Namiki adotou uma postura de circular Graziele e atacar com vários golpes. A forma diferente de lutar pareceu surpreender a brasileira, que demorou a tomar uma atitude e acabou perdendo o primeiro assalto na opinião dos cinco jurados.

No segundo assalto, a brasileira pelo menos teve sucesso ao impedir o avanço da lutadora asiática e também utilizou os clinches para evitar sofrer ataques na curta distância. Os jurados gostaram da produção de Graziele e três deles deram a vitória no round para a boxeadora brasileira.

O terceiro assalto voltou a ter o mesmo panorama do primeiro, com Graziele dando a impressão de cansaço por causa do forte ritmo da luta. A japonesa, apesar do boxe feio, mereceu a vitória pela iniciativa. Para Graziele, faltou devolver o ataque sofrido, principalmente, durante o primeiro e o último round.