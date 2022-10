Grande empresário de mídia é denunciado por corrupção na Olimpíada de Tóquio

Principal executivo de uma das maiores empresas de mídia do Japão, Tsuguhiko Kadokawa foi denunciado nesta terça-feira por suspeita de corrupção na organização da Olimpíada de Tóquio, realizada no ano passado. Ele teria pagado 69 milhões de ienes, cerca de R$ 2,5 milhões, em propina a um dos membros do Comitê Organizador dos Jogos.

Kadokawa já havia sido detido no dia 14 de setembro pelo suborno a Haruyuki Takahashi, que já foi preso e solto algumas vezes nas últimas semanas e segue detido. Takahashi atuou na área de publicidade e mídia, chegando a se tornar executivo da Dentsu, uma das principais empresas de publicidade do Japão, antes de entrar no Comitê Organizador da Olimpíada, em 2014.

Ele foi responsável por buscar diversos patrocinadores para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Há ainda denúncias contra ele sobre suspeitas de receber suborno também de outras empresas, como a Aoki Holdings, de roupas, e a Daiko Advertising Inc, de publicidade.

A denúncia de Tsuguhiko Kadokawa é mais um capítulo desta história. Em comunicado, ele negou as acusações. “Nunca estive envolvido em corrupção. Quero revelar a verdade nos tribunais e mostrar com clareza que sou inocente”, declarou o empresário japonês, que decidiu deixar o cargo de presidente do Kadokawa Group, que reúne empresas especializadas em publicidades, livros, filmes, videogames e mídia cruzada.

Além de Kadokawa, filho do fundador do conglomerado, outros dois funcionários da empresa foram denunciados por corrupção e já foram detidos. Em nota, o grupo admitiu preocupação com o caso. “Nós pedimos desculpas novamente e com pesar diante de nossos leitores, usuários, escritores, redatores e investidores e todos os que foram afetados.”

Especialistas afirmam que novas denúncias e prisões devem acontecer nas próximas semanas em meio ao escândalo de corrupção, uma vez que mais de 50 empresas foram patrocinadoras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados no ano passado.

O suposto caso de corrupção, que já era alvo de rumores há vários meses, pode acabar com as pretensões do Japão de sediar os Jogos Olímpicos de Paralímpicos de Inverno de 2030. O país quer receber o evento na cidade de Sapporo.