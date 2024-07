Grael e Kunze têm novo dia ruim, continuam em 15º na vela e longe da disputa da Medal Race

Martine Grael e Kahena Kunze somaram mais um dia difícil na disputa da classe 49erFX da vela e estão em situação extremamente difícil na busca por uma das 10 vagas na Medal Race. Após a realização de nove das 12 regatas de classificação, as bicampeãs olímpicas fecharam o dia mais uma vez na 15ª colocação.

O desempenho das brasileiras foi bastante irregular nas regatas do dia e elas agora somam 89 pontos – quantos mais, pior na vela. Elas abriram o dia com uma 10ª colocação, depois melhoraram, com um 9º, mas na nona regata, voltaram a decepcionar, terminando em 15º.

A definição das 10 classificadas à Medal Race ocorre nas três regatas desta quarta-feira e as brasileiras, além de somarem grandes resultados, ainda devem depender de uma combinação de resultados, o que deixa a presença na final bastante complicada.

A 10ª colocação atualmente é da dupla italiana formada por Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, com 15 pontos a menos (74 perdidos). As brasileiras ainda teriam de superar Canadá (75), Estados Unidos (81), Japão e Espanha 87 cada).

A primeira prova do dia foi vencida pela Dinamarca, seguida por Suécia e Austrália, já a oitava regata terminou com as suecas na frente das australianas, com as favoritas Van Aanholt e Duetz, da Holanda, em terceiro. As holandesas fecharam o dia com um segundo lugar, superando as britânicas, mas superadas pelas australianas.

Na classificação geral, a Holanda aparece tranquila na frente com somente 35 pontos perdidos, diante de 40 da França, 58 da Suécia, 62 da Islândia e da Noruega. Completam o Top 10 as embarcações da Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Romênia e Itália.