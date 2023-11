GP de São Paulo de F-1 volta a registrar recorde de público

O GP de São Paulo de Fórmula 1 voltou a registrar recorde de público no Autódromo de Interlagos. Neste domingo, a organização da prova anunciou que 267 mil fãs de automobilismo compareceram ao circuito paulistano ao longo dos três dias. Trata-se do terceiro recorde seguido registrado pelo GP brasileiro.

A melhor marca havia sido registrada no ano passado, quando o autódromo contou com 235.617 torcedores, na soma dos três dias do evento – entre sexta-feira e domingo. A edição da corrida brasileira de 2021 também gerara recorde, com 182 mil presentes no tradicional circuito paulistano.

O novo recorde se deve ao investimento da organização em novas arquibancadas móveis e também na ampliação de áreas vips. Na semana passada, o CEO do GP, Alan Adler, já havia indicado que havia expectativa de nova quebra de recorde de público, da ordem de 10%. A previsão se confirmou neste domingo.

Para atender tal capacidade, a organização apostou na instalação de um novo portão no autódromo. A meta era resolver um dos problemas da edição passada do GP, quando muitos torcedores reclamaram de muitas filas e acesso caótico ao circuito.

“Abrimos um portão novo para acessar o autódromo. No ano passado, realmente tivemos questões complexas em termos de fluxos. Apanhamos. O evento cresceu muito. O primeiro ano foi de pandemia, estávamos pequenos. No segundo ano, a gente muito crescimento. Neste ano pretende melhorar muito isso”, disse Adler, na semana passada.