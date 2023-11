GP de São Paulo de F-1 deve ter chuva nos treinos desta sexta-feira

Os pilotos da Fórmula 1 podem encarar chuva ao longo desta sexta-feira, o primeiro dia de movimentação na pista do Autódromo de Interlagos, no GP de São Paulo. A previsão de mau tempo, algo comum na corrida brasileira, deve se restringir a sexta, quando haverá o único treino livre do fim de semana e a sessão classificatória para a prova de domingo.

A primeira atividade no circuito está marcada para as 11h30. Para o treino livre, há chance de 40% de chuva, com temperaturas elevadas, de até 30 graus. À tarde, há previsão até de tempestade durante o treino que vai definir o grid de largada da corrida de domingo. A sessão vai começar às 15h. A temperatura deve oscilar entre 18 e 30 graus nesta sexta.

No sábado e no domingo, o tempo deve ser estável. A chance de chuva é de apenas 20% nos dois dias, embora com temperaturas não tão elevadas quanto na sexta. No sábado, dia com treino classificatório para a corrida sprint e a própria prova mais curta, o termômetro não deve superar os 25 graus – a mínima será de 19 graus.

No domingo, o tempo deve continuar seco, mas mais frio. A temperatura máxima é de 23 graus, com mínima de 15, segundo a previsão anunciada pela própria Fórmula 1.

Nesta quinta, os pilotos admitiram que já estão preparados para eventual mau tempo no sábado e no domingo, apesar da previsão de sol. “O clima está mudando e acho que isso torna tudo um pouco mais especial. Parece que vai estar seco no domingo, mas nunca se sabe”, disse o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

O finlandês Valtteri Bottas afirmou que o tempo instável costuma contribuir para corridas imprevisíveis em Interlagos. “Tenho muitas lembranças boas daqui sempre. O GP realmente oferece boas corridas e fins de semana imprevisíveis também, às vezes graças ao clima”, declarou o piloto da Alfa Romeo.

O tempo instável pode embaralhar o grid de largada. Carros mais lentos às vezes são capazes de surpreender na chuva, deixando grandes favoritos para trás. Em 2022, por exemplo, o dinamarquês Kevin Magnussen cravou o tempo mais rápido com a americana Haas, uma das escuderias mais lentas da categoria.