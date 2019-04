Governo inclui 20 atletas da região ao ‘reativar’ bolsa

Vinte atletas da RPT (Região do Polo Têxtil) passaram a ser contemplados pelo programa Bolsa Atleta. O nome deles consta em uma lista de 3.142 novos beneficiados, divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério da Cidadania, no qual está inserida a Secretaria Especial do Esporte.

Onze deles recebiam o benefício em 2018, mas perderam o apoio neste ano, por conta de um corte feito pela gestão do ex-presidente Michel Temer. O governo de Jair Bolsonaro, porém, decidiu reinseri-los no programa, além de patrocinar outros nove atletas com base na RPT.

Dos 20 novos beneficiados da região, são 13 de Americana, quatro de Santa Bárbara d’Oeste e três de Sumaré. Os benefícios somam R$ 17,9 mil mensais. Com a inclusão deles, a RPT passou a contar com um total de 35 contemplados.

Nesta quinta, o Ministério da Cidadania também retomou as categorias Atleta Estudantil e Atleta de Base, que haviam sido excluídas por Temer. “Nós estabelecemos como missão, ao assumir a pasta de Esporte no início deste ano, recuperar o Bolsa Atleta. É nossa prioridade garantir a preparação para os Jogos de Tóquio 2020, sem descuidar das categorias de base. Nessas faixas estão o futuro do esporte”, disse o ministro da Cidadania, Osmar Terra.

COMEMORAÇÃO. O técnico da Associação Natação Americana, Fabio Cremonez, comemorou a medida tomada pelo governo federal. Três dos novos beneficiados fazem parte da equipe: Gabriela Maria Alves Carvalho, Julio Cesar Covolam e Tiago Camargo.

Covolam e Camargo tiveram o benefício cortado pela gestão anterior. Gabriela, por outro lado, receberá o patrocínio pela primeira vez. “Tinha sido uma ducha de água fria [o corte], porque os atletas, mesmo sendo um valor pequeno, de R$ 300 [exatamente R$ 370], contam com isso”, disse Cremonez.

Segundo ele, o apoio é uma motivação para os atletas, que costumam utilizar o recurso para compra de acessórios e suplementos.