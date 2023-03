Governo de São Paulo lança programa para garimpar talentos do esporte nas escolas

Lançamento do calendário de competições de 2023 da Secretaria de Esportes, com presença da ginasta Daiane e outros atletas - Foto: Marcelo S. Camargo - Governo do Estado de SP

Uma iniciativa visando a descoberta de novos talentos nas escolas estaduais foi anunciado nesta segunda-feira pela Secretaria de Esportes, que vai investir R$ 150 milhões no Programa São Paulo Olímpico. O projeto-piloto vai abranger dez cidades com foco em aulas de atletismo, basquete, futsal, handebol, judô e vôlei.

O evento aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da secretária de esportes coronel Helena Reis. Além deles, o ex-atleta do tênis de mesa, Hugo Hoyama também esteve presente.

O programa será realizado em parceria com os municípios e 600 professores de educação física serão capacitados para trabalhar com as crianças. “A ligação entre esporte e educação será cada vez mais forte. Quantos talentos temos espalhados pelo Estado? Se dermos incentivo, eles vão aflorar. Veremos medalhistas saindo do nosso programa e que vão inspirar outros jovens”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Lançado juntamente ao calendário de competições oficiais da Secretaria de Esportes o projeto-piloto vai atuar nas cidades de Araçatuba, Birigui, Campinas, José Bonifácio, Limeira, Lins, Novo Horizonte, Piracicaba, Santa Bárbara D’Oeste e ainda São José do Rio Preto.

As ações serão divididas em três etapas. A primeira consiste na iniciação esportiva dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Quem se destacar será encaminhado a Centros de Formação Esportiva a partir do 6º ano. Nessa transição, os alunos com rendimento satisfatório vão seguir para o treinamento de alto rendimento.

“O objetivo é formar atletas olímpicos e investir no esporte como política pública. Vamos trabalhar a sociedade e seu sentido de cidadania desde os primeiros anos da idade escolar”, afirmou a secretária de Esportes, coronel Helena Reis.

O calendário oficial de competições da Secretaria de Esportes vai contar com 39 eventos que serão sediados em municípios do interior. A primeira competição de grande porte serão os Jogos da Melhor Idade (JOMI), que será realizado em São Bernardo do Campo entre os dias 27 de março e 2 de abril.