Golfista vence etapa de campeonato da Arábia Saudita e fatura R$ 121 milhões; entenda - O Liberal

Golfista mais bem pago do mundo, o espanhol Jon Rahm faturou uma premiação astronômica ao vencer a primeira temporada do circuito de golfe LIV Golf. A última etapa disputada da liga aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, e chamou a atenção pelas cifras envolvidas: US$ 22 milhões, cerca de R$ 121 milhões.

Rahm faz parte da liga de golfe que mais paga em premiações no mundo. O LIV Golf é uma competição que recebe investimento direto do Public Investment Fund, fundo soberano da Arábia Saudita. Desse montante, US$ 18 milhões (R$ 98 milhões) são referentes ao título da temporada, enquanto o restante foi pela vitória na etapa norte-americana.

Além dos valor conquistado após a última etapa, Rahm já havia assinado um contrato que lhe assegurava mais US$ 12 milhões (R$ 66 milhões). O que totaliza US$ 35 milhões (R$ 192 milhões), apenas com premiações. Segundo a revista Forbes, o contrato de Jon Rahm renderá ao fim de um ano US$ 198 milhões (R$ 1 bilhão) ao atleta.

A liga foi criada em 2023 para competir com as mais tradicionais da modalidade, como o PGA Tour. A liga já tem premiações muito maiores em comparação com competições tradicionais, como o próprio PGA, que tem atletas como Tiger Woods e Rory McIlroy.

Assim como existem os circuitos de tênis ou competições de cada federação no futebol, o golfe também tem suas diferentes organizações, competições e premiações.

O LIV Golf se tornou alvo de muitas críticas nos Estados Unidos e na Europa. Além de ter levado nomes importantes do golfe mundial para atuar na competição, a liga é acusada de fazer parte de um movimento chamado de sportswashing, ação que tem como objetivo usar o esporte como um mecanismo de melhoria e manutenção da boa imagem de um país ou um governo.

A Arábia Saudita é responsável por criar o Saudi Vision 2030, movimento realizado pelo governo do país para atrair competições esportivas que agreguem valor à imagem do país. Assim como a Copa do Mundo de 2036, o LIV Golf também é um campeonato esportivo que faz parte desse plano do governo saudita para diversificação de sua imagem, hoje muito atrelada ao mercado do petróleo.

Além de Chicago, o LIV Golf passou por outras 12 cidades, divididas entre os Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e, claro, a Arábia Saudita. O calendário da LIV Golf terminará em Jeddah, no próprio país saudita.