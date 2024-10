Goleiro Willian celebra o hexa na Copa do Mundo de futsal: ‘A gente só precisa de estrutura’

Eleito o melhor jogador da final contra a Argentina neste domingo e melhor goleiro da Copa do Mundo de futsal do Usbequistão, o brasileiro Willian afirmou que o Brasil passou por momentos difíceis por falta de estrutura.

“Faltava muita estrutura para a gente. Hoje a gente tem, e o resultado está aí”, afirmou o goleiro ao Sportv após a vitória por 2 a 1 neste domingo. “Temos atletas de alto nível, muito fortes, e a gente só precisa de estrutura.”

Maior vencedor da Copa do Mundo de futsal, agora com seis títulos, o Brasil não vencia o campeonato, nem chegava à decisão, desde a edição de 2012 disputada na Tailândia.

Contra os argentinos, Willian teve uma atuação marcante e trabalho desde o início, mas no final do primeiro tempo, quando o Brasil vencia por 2 a 0, a Argentina montou uma blitze, marcando a saída de bola brasileira.

Willian fez várias defesas seguidas e foi o responsável por levar a vantagem de 2 a 0 para o intervalo. “Tem que defender, fazer cobertura. Tudo, são muitas variáveis. Tem jogador aqui que foi campeão sul-americano sub-20 junto, há alguns anos atrás. A gente merecia muito”, afirmou o goleiro.

Nos últimos minutos do jogo, os argentinos passaram a atuar com goleiro linha. A dois minutos do fim, eles conseguiram diminuir para 2 a 1. Sob pressão total dos adversários, que buscavam o empate, Willian conseguiu mais uma defesa no fim, e o Brasil segurou o resultado e se sagrou hexacampeão.

Willian agradeceu o departamento de goleiros da seleção e citou Guitta, o mais experiente da seleção de futsal. O goleiro disputou sua quarta Copa do Mundo.

“É muito difícil, é uma pressão muito grande jogar com o Guitta, que é um goleiro muito completo”, afirmou.

Após a vitória sobre a Ucrânia na semifinal, Guitta também falou sobre Willian e o departamento de goleiros. “O trabalho que eu, Fred (preparador), Willian e Roncaglio estamos fazendo é fruto de ter três goleiros amigos na equipe.”

O preparador de goleiros da seleção também foi mencionado por Willian após o hexacampeonato. “Eu não só trabalhei por mim, pela minha família, pelos meus amigos, mas trabalhei pelo sonho de cada um. Pelo Fred, que é o preparador de goleiros, eu sentia que precisava ajudar ele a ganhar esse título, porque ele é um dos maiores treinadores de goleiro da história do Brasil e não tinha esse título ainda.”