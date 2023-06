Goleiro Tony revela ameaça de torcedores e busca rescisão contratual ‘amigável’ com Guarani

O goleiro Tony tenta rescindir o contrato amigavelmente com o Guarani, depois de relatar ter sofrido ameaças de torcedores. O atleta disse que está com a consciência limpa sobre o assunto.

“Muitos estão julgando uma coisa, mas não sabem de nada do que está acontecendo. O torcedor sempre vai querer o melhor para o clube e eu entendo, porém eu nunca liguei para críticas ou ofensas…errar sempre vou errar. Nunca irei desrespeitar clube algum, tenho caráter. Muitos estão me chamando de mercenário, mas tenho minha consciência tranquila” disse o goleiro.

Tony vestiu a camisa do Guarani em 17 jogos, sendo oito na Série B, sete na primeira fase do Campeonato Paulista e dois no Troféu Independência. Sua última partida foi na derrota por 1 a 0 para o CRB, quando os problemas começaram. No gol do time alagoano, a torcida ficou na bronca, dizendo que era um chute defensável e que Tony tirou o braço.

“Depois do jogo contra o CRB recebi muitas mensagens. Quando se perde sempre o goleiro tá errado ou o goleiro falhou. Tenho a consciência limpa que no lance do gol a bola foi no canto, não tirei braço nenhum. Muitos me mandaram mensagem dizendo que estava envolvido com casas de apostas. Eu fiquei muito triste com o que aconteceu, as críticas sempre são bem vindas, agora ameaçar e ameaçar minha família, isso aí eu não admito”, afirmou o goleiro.

O Guarani é o 11º colocado da Série B, com 16 pontos. O próximo desafio será diante do Vitória, dia 25, às 18 horas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Este jogo vai marcar também a estreia do técnico Umberto Louzer, ex-CRB, e que assumiu o cargo no começo da semana no lugar de Bruno Pivetti.