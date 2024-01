Esporte Goleiro Santos se despede do Flamengo e é confirmado como reforço do Fortaleza

Com uma arte envolvendo inteligência artificial e muito mistério, com direito a uma imagem com a medalha de campeão olímpico, o Fortaleza anunciou a contratação do goleiro Santos após uma longa negociação com o Flamengo. O jogador, inclusive, usou as redes sociais para se despedir do clube rubro-negro, com quem teve o contrato rescindido.

“Hoje se encerra meu ciclo vestindo a camisa do Flamengo. Gostaria de agradecer a Deus e a todos por esse tempo juntos, onde pude conquistar títulos importantes e desfrutar de vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Entre momentos bons e ruins, a certeza de que sempre busquei dar meu melhor para defender a camisa rubro-negra. Agora são novos desafios. Obrigado, nação”, disse o goleiro, que é aguardado em Fortaleza para ser apresentado oficialmente.

Santos chega por definitivo ao Fortaleza e assinou um contrato até o final de 2026. Ele brigará pela titularidade com João Ricardo e Maurício Kozlinski. Sua contratação foi um pedido do técnico Juan Vojvoda após a saída de Fernando Miguel, que se transferiu para o rival Ceará.

“Vem para o Fortaleza para uma disputa saudável com João Ricardo, Koszlinki e Bruno Guimarães, vai ser muito bem acolhido pelo grupo. Ele também foi opção número um do Vojvoda para a reposição de goleiros, nós trabalhamos com esse nome, todo mundo acompanhou o grande trabalho que foi realizado. Como sempre digo, perto da trave têm que ter o centroavante e o goleiro no mais alto nível possível porque decide jogo e classificação, e o Santos vem nesse nível para colaborar com o Fortaleza nos próximos anos”, afirmou o CEO do clube, Marcelo Paz.

A operação de compra do jogador foi de aproximadamente R$ 5 milhões junto ao Flamengo. O valor será pago em dois anos: a primeira metade em 2024 e a outra em 2025, com a possibilidade de mais US$ 300 mil através da performance do atleta.

Santos tem 33 anos e ficou mais de uma década no Athletico-PR, entre os anos de 2008 e 2022, sendo neste período campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, em 2020. Foram mais de 250 jogos pelo clube paranaense.

Em 2022, foi contratado pelo Flamengo para substituir Diego Alves. Na primeira temporada pelo clube rubro-negro e a única como titular, participou de 37 jogos e sofreu apenas 24 gols, não sendo vazado em 18 oportunidades. Foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, sob o comando de Dorival Júnior. Ao todo, foram 63 jogos.

“Estamos muito felizes com a contratação do goleiro Santos, um jogador de primeiro nível no futebol sul-americano. Foi campeão da Libertadores, da Sul-Americana, da Copa do Brasil e das Olimpíadas. Quase sempre sendo titular absoluto nessas competições, participando de jogos decisivos de alto nível. Um jogador que tem uma conduta irretocável, é uma grande pessoa, um grande cidadão e um atleta que está entre os melhores da sua posição no Brasil”, disse o dirigente.

O Fortaleza inicia sua trajetória no Campeonato Cearense no dia 20 de janeiro (sábado), às 16h40, diante do Horizonte, na Arena Castelão.