Goleiro do PSG vai passar por nova cirurgia na cabeça na próxima semana, diz jornal

Quase um mês após sair da UTI do hospital na Espanha, o goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, terá que passar por uma nova cirurgia na cabeça. De acordo com o site espanhol “Muchodeporte”, de Sevilha, a equipe médica que acompanha a recuperação do jogador após o acidente a cavalo definiu que será necessária uma nova operação na cabeça do goleiro na próxima semana. A cirurgia será realizada por conta de um aneurisma, que é a dilatação de artérias na região do cérebro.

De acordo com a informação publicada pelo jornal espanhol, Sergio Rico e seus familiares foram informados nesta segunda-feira da necessidade do procedimento para finalização de sua recuperação. Ainda segundo a publicação, o estado de saúde do goleiro é bom e continua evoluindo bem dentro do esperado.

Recentemente, através das redes sociais, Sergio Rico comentou em uma postagem do PSG que espera voltar a atuar no clube logo. Antes disso, no início do mês de julho, o goleiro usou as redes sociais para agradecer e dizer que se considerava um sortudo pela forma como tudo tinha acontecido desde o acidente.

“Queria agradecer a cada uma das pessoas que me mostraram e enviaram seu amor nesses dias difíceis. Continuo trabalhando na minha recuperação, que está melhorando a cada dia”, postou a conta do Instagram do goleiro neste domingo. “Me sinto muito sortudo e, mais uma vez, obrigado a todos”, escreveu Sergio Rico.

ENTENDA O CASO

Sergio Rico sofreu um acidente no dia 28 de maio ao supostamente cair de um cavalo na Espanha, ser pisoteado na altura do pescoço e sofrer um trauma cranioencefálico. O goleiro foi levado às pressas para um hospital da região e acabou internado em estado grave.

Durante cerca de 40 dias, o goleiro do PSG ficou na UTI, na maior parte do tempo desacordado, e tendo melhoras constantes. No início de julho, Rico foi para o quarto e passou a evoluir na recuperação física e neurológica do acidente.

Uma investigação não conseguiu confirmar se Rico caiu, de fato, do cavalo. De acordo com o relatório policial de 64 páginas, Rico foi atingido violentamente por coices de um cavalo e foi atendido prontamente no local. No entanto, a ausência de testemunhas oculares não permite que a investigação garanta que o jogador estava, de fato, montado no cavalo antes do acidente.

QUEM É SERGIO RICO?

Apesar de não ser titular do PSG, ele é parte importante do elenco. Antes de chegar à França, teve longa passagem pelo Sevilla, onde conquistou duas edições da Liga Europa, em 2014/15 e 2015/16. Ele também fez parte do elenco da seleção espanhola na Eurocopa de 2016 – eliminada pela Itália nas oitavas de final.

Sergio Rico defendeu o Fulham, da Inglaterra, e o Mallorca, da Espanha, ambos por empréstimo, em 2018 e 2022, respectivamente. O goleiro fazia parte do time que conquistou o título do Campeonato Francês na temporada passada. Com o troféu confirmado, o clube de Paris liberou seus jogadores para comemorarem e Rico viajou para o povoado de El Rocio, em Huelva, na Espanha, onde ocorreu o acidente.