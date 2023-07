Esporte Goleiro do PSG tem apartamento invadido em Paris e é amarrado por criminosos armados

O goleiro Gianluigi Donnarumma foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, em Paris. Seu apartamento foi invadido por criminosos e tanto o jogador do Paris Saint-Germain quanto sua mulher foram amarrados, de acordo com a imprensa francesa. O goleiro foi cortado do primeiro amistoso pré-temporada que o PSG faz nesta sexta.

Segundo o jornal Le Parisien, quatro criminosos invadiram o apartamento do atleta italiano na capital francesa e amarraram o casal. Donnarumma teria sofrido agressões, sem maior gravidade. Ele e sua mulher foram encaminhados ao hospital devido ao choque.

Os assaltantes teriam levado bens estimados em 500 mil euros, equivalente a RS 2,6 milhões, entre relógios, joias e outros acessórios de luxo, de acordo com o jornal. A polícia francesa não revelou informações sobre o caso.

As autoridades confirmaram apenas a abertura de investigação sobre o caso, que envolve roubo a mão armada, sequestro e violência com agravantes, de acordo com a Procuradoria de Paris.

Donnarumma havia sido relacionado para o primeiro jogo do PSG nesta pré-temporada europeia. Mas foi cortado da partida contra o Le Havre, nesta sexta-feira.