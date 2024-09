Goleiro do Guarani xinga árbitro e vai cumprir suspensão dupla na Série B - O Liberal

O Guarani tem um desfalque importante para as duas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na derrota por 2 a 1 para o Paysandu, em Belém, no último sábado, o goleiro Vladimir levou o terceiro cartão amarelo e ainda foi expulso após xingar o árbitro de “maconheiro”.

Vladimir estava pendurado com dois cartões amarelos e levou mais um por reclamação. Mesmo após o apito final, ele continuou reclamando com o juiz da partida e recebeu o vermelho.

Neste caso, ele precisa cumprir dois jogos: um pela série de cartões amarelos e outra pelo vermelho. Se tivesse recebido o segundo cartão amarelo e depois sido expulso, por exemplo, ficaria fora de apenas um compromisso.

Na súmula, o árbitro relatou que foi xingado pelo goleiro e também chamado de maconheiro. “Cartão vermelho direto para Vladimir, número 89, por ofender este árbitro proferindo as seguintes palavras: ‘vai tomar no **, maconheiro’. Informo que após ser expulso, o mesmo continuou protestando de forma grosseira, sendo necessário ser contido pelo policiamento”, relatou o árbitro.

Vladimir chegou ao Guarani no início da temporada por empréstimo junto ao Santos e soma 27 partidas. Com sua ausência, Pegorari deve voltar ao time titular. Nesta temporada ele sofreu com lesão na fíbula e precisou passar por cirurgia. Depois, fez apenas um jogo, em 21 de agosto, no empate por 1 a 1 com o Santos.

Após a segunda derrota seguida, o Guarani segue com 21 pontos na 20ª e última colocação, com uma partida atrasada, contra o Botafogo. O Brusque, 19º, soma 26 pontos, enquanto o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 28.

O Guarani volta a campo pela competição nacional nesta terça-feira, às 21h30, quando recebe o Mirassol no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 27ª rodada.