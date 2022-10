Goleiro da Suíça, rival do Brasil na Copa, se machuca e vira dúvida para o Catar

Rival do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção da Suíça ganhou uma preocupação para o Mundial. O goleiro Yann Sommer, uma das referências da equipe europeia, se machucou e não tem previsão exata de retorno, segundo o seu clube, o Borussia Mönchengladbach.

De acordo com o time alemão, Sommer sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na partida contra o Darmstadt, na terça-feira, pela Copa da Alemanha. Ele se machucou logo aos quatro minutos do primeiro tempo ao pisar no chão de mal jeito, após saltar para defender uma bola aérea.

Sommer até tentou seguir no jogo, mas acabou desistindo aos 13 minutos da partida, quando foi substituído. Em comunicado, o Borussia não apontou uma estimativa de data para o retorno do atleta e disse não contar com o jogador no “futuro próximo”.

A lesão se torna uma preocupação para a seleção suíça porque falta um mês para o início da Copa do Mundo. O Mundial do Catar começa no dia 20 de novembro e o time suíço estreará quatro dias depois, contra Camarões. No dia 28, os europeus vão enfrentar o Brasil, pela segunda rodada do Grupo G.