Goleiro Conan dá trabalho, mas Barcelona vence Cádiz e espanta zebra no Espanhol

O Barcelona dominou, atacou e depois de muito tentar superou o goleiro Conan Ledesma e venceu o Cádiz por 2 a 0, neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, com gols no final do jogo, no estádio Olímpico, em Barcelona.

Sem o atacante brasileiro Raphinha, suspenso, o Barça, que não joga essa temporada no Camp Nou (está em reformas), entrou pressionado. Mesmo no início de competições, o clube havia ido mal na estreia quando ficou no 0 a 0 com Getafe. Detalhe: o mesmo Getafe perdeu por 3 a 0 neste domingo para o Girona. Para piorar o time catalão viu o rival Real Madrid ganhar suas duas primeiras partidas contra o Athletic Bilbao e o Almería.

O Cádiz visivelmente entrou para não perder. Bem posicionado na defesa, a equipe praticamente não deu trabalho para o goleiro Ter Stegen. Fiel ao esquema e de cabeça fria, os jogadores do Barcelona mantiveram a concentração em busca do gol. E realmente foi o que aconteceu.

Apesar da demora para a torcida, o primeiro gol surgiu aos 37 minutos da etapa final. O alemão Gundogan, principal contratação da temporada, tocou para Pedri dentro da área, que se esticou e, de pé esquerdo, tocou na saída do goleiro Conan.

Com a desvantagem, o Cádiz adiantou sua marcação e o segundo gol nasceu após um chutão do goleiro Ter Stegen. O polonês Lewankowski, do meio-campo, tocou de cabeça para Ferran Torres, que partiu com a bola dominada, entrou na área e só tirou do goleiro Conan.

A vitória fez o Barça ir aos 4 pontos. O Cádiz se manteve com 3.O próximo duelo da equipe catalã será contra o Villarreal, fora de casa, no domingo. O Cádiz vai receber, no sábado, o Almería.