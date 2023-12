Esporte Goleiro Caíque França rescinde com a Ponte Preta e acerta com o Sport

O goleiro Caíque França acertou a rescisão com a Ponte Preta. Ele tinha contrato até o final de 2024, mas entrou em um acordo com a diretoria para deixar o clube de Campinas e reforçar o Sport. O time pernambucano fez o anúncio oficial na noite desta terça-feira.

Caíque França foi considerado o principal jogador da Ponte Preta na temporada e um dos responsáveis por evitar o rebaixamento do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Campeão da Série A2 do Campeonato Paulista com a equipe campineira, ele disputou 93 jogos e sofreu 88 gols.

O goleiro tem 28 anos e estava na Ponte Preta desde 2022. O jogador é cria das categorias de base do Corinthians e jogou no Oeste antes de se aventurar no futebol campineiro.

Além do Sport, o Vitória foi outro clube que consultou o atleta, que optou pelo time de Pernambuco. Ele é aguardado no Recife para fazer exames e assinar contrato.

Enquanto isso, a Ponte Preta continua discreta no mercado e ainda não anunciou reforços. O clube vem optando por renovar com base do time que disputou a Série B, mas ainda não vem tendo sucesso.