Goleiro Alisson desfalca Brasil diante de Guiné por causa da trauma no dedo mindinho

A seleção brasileira vai ter um importante desfalque no amistoso contra Guiné, neste sábado, em Barcelona. O experiente goleiro Alisson deixou as atividades de sexta-feira após sofrer uma pancada na mão esquerda, acordou com dores e acabou cortado do jogo. Não deve ser problema, contudo, para terça-feira, quando a equipe nacional encara Senegal, em Portugal.

Alisson se machucou já no fim das atividades de sexta. Ele deixou o campo para a entrada do palmeirense Weverton, que deve ser o escolhido para encarar Guiné nesta tarde. Ederson, campeão da Liga dos Campeões com o Manchester City deve ficar na reserva.

“O goleiro Alisson sofreu um pequeno trauma no dedo mindinho da mão esquerda durante o treino de sexta-feira (16) da seleção brasileira. Por isso, não terá condições de enfrentar a seleção de Guiné, neste sábado, em Barcelona. Ele acordou com um pouco de dor no local”, informou a CBF.

O goleiro não será cortado, porém, e já teve a viagem com o grupo para Lisboa confirmada pela entidade. Na terça-feira, o Brasil encara Senegal no Estádio Alvalade, e Alisson tem tudo para retomar a condição de titular caso não sinta mais dores.

Sem Alisson, a seleção deve ir a campo com Weverton; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vin Júnior e Richarlison. A tarja de capitão estará no braço do volante do Manchester United e o amistoso servirá de alerta contra o racismo.