Golaço de Raphael Veiga garante primeira vitória do Palmeiras no ano

Uma pintura de Raphael Veiga deu ao Palmeiras sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O meio-campista acertou de muito longe o ângulo e marcou no primeiro tempo o gol que garantiu o triunfo do atual campeão estadual sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, na noite desta quinta-feira, por 1 a 0.

A vitória foi conquistada apesar do futebol ruim apresentado pelo Palmeiras no interior. O time foi acuado pelo rival em Ribeirão Preto e não voltou à capital com um empate ou até mesmo derrotado em razão da ineficiência do adversário em suas chegadas ao ataque.

Raphael Veiga anotou o único gol da partida em Ribeirão Preto – Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Veiga salvou a noite e garantiu os primeiros três pontos ao campeão brasileiro, que faz seu primeiro clássico no ano no domingo, diante do São Paulo, no Allianz Parque. A equipe agora divide a liderança do Grupo D, com quatro pontos, com o São Bernardo. O Botafogo tem três e é o segundo do A.

O Palmeiras teve mais sorte que juízo no primeiro tempo. Foi dominado como há muito tempo não era, sobretudo por um adversário inferior, e só terminou a etapa inicial em vantagem por causa do talento de Raphael Veiga e da ineficácia do rival de Ribeirão Preto no ataque.

O Botafogo teve mais posse de bola, mais escanteios, finalizou mais vezes, criou ao menos seis chances para marcar, mas não fez e ainda levou. Levou porque o Palmeiras, ainda que tenha feito um de seus piores primeiros tempos, tem Raphael Veiga, figura com importância em dobro para o elenco depois da saída de Gustavo Scarpa.

Veiga foi às redes de muito longe. Enxergou o goleiro adiantado e, num chute potente e de rara felicidade, acertou o ângulo direito aos 24 minutos. Foi seu primeiro gol em 2023 e também da equipe, que empatara com o São Bento na estreia.

O gol foi lindo, mas foi só o que produziu os visitantes na etapa inicial. Algo incomum, a defesa palmeirense bateu cabeça e sofreu. Desorganizado, o time passou sufoco nas bolas aéreas e nos contra-ataques armados pelo Botafogo. Weverton trabalhou e também torceu para a bola não entrar nos chutes de Osman e Salatiel. Jailson, o pior em campo, falhou na marcação e na construção das jogadas, reforçando que não será fácil para Abel reajustar a equipe sem Danilo.

Jailson foi substituído no intervalo. Mesmo que não tenha feito muito, Atuesta, o escolhido para entrar, ajudou o Palmeiras a reter a bola. O time melhorou e, de dominado, passou a dominar o rival do interior paulista.

Não ampliou porque o goleiro Rafael Pascoal trabalhou com competência nas conclusões de Marcos Rocha e Breno Lopes, este que também deixou o banco na etapa complementar.

Foi mais 45 minutos de correria e intensidade, mas um futebol pobre tecnicamente, de bolas longas e esticadas. Essa configuração foi benéfica ao Palmeiras, que sustentou o resultado e obteve sua primeira vitória no Estadual.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 PALMEIRAS

BOTAFOGO – Rafael Pascoal; Vidal (Thássio), Lucas Dias, Marcel, Diogo Silva e Jean; Tárik, Fellipe Soutto (Lucas Lourenço) e Guilherme (Robinho); Salatiel (Caio Dantas) e Osman (Edson Carioca). Técnico: Paulo Baier.

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Garcia), Gómez, Murilo e Piquerez; Jaílson (Atuesta), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Breno Lopes), Rony e Endrick (Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

GOL – Raphael Veiga, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Endrick, Gómez e Abel Ferreira (Palmeiras; Lucas Lourenço (Botafogo).

PÚBLICO – 19.395 torcedores.

RENDA – R$ 1.273.425,00.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.