Goiás supera o Coritiba fora de casa e ganha sobrevida na briga contra o rebaixamento

O Goiás ganhou um fôlego na briga contra o rebaixamento no Brasileirão ao desencantar após quatro jogos sem vitórias. Em duelo direto entre dois times da zona de queda, neste domingo, o time goiano venceu por 1 a 0 o Coritiba, fora de casa, no estádio Couto Pereira. Raphael Guzzo, no segundo tempo, marcou o único gol da partida válida pela 32ª rodada.

Além de se reabilitar, o Goiás foi aos 35 pontos e agora está há dois pontos do Cruzeiro, que tem 37 e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Já o Coritiba perdeu a segunda partida seguida e segue na penúltima colocação, com 23, em uma situação bastante complicada, cada vez mais condenado a cair à Série B.

O primeiro tempo foi de poucas emoções, por conta da dificuldade de criação de jogada das duas equipes. Em casa e diante de poucos torcedores, o Coritiba até tentou fazer uma pressão inicial, mas foi o Goiás que teve a primeira chance clara. Aos 18 minutos, depois de uma cobrança de falta na área, o zagueiro Lucas Halter bateu sem-pulo e a bola saiu raspando a trave.

A resposta do Coritiba aconteceu aos 24 minutos, quando Moreno lançou Garcez, que saiu na cara do gol, mas Tadeu fez grande defesa para salvar o Goiás. Nos minutos finais, aos 45, foi a vez de Gabriel fazer uma defesa importante, em chute de fora da área de Raphael Guzzo.

Na volta do segundo tempo, a intensidade da partida aumentou e depois de ter diversas chances, o Goiás abriu o placar aos 24 minutos. Em um contra-ataque rápido, Guilherme foi avançando e quando teve espaço chutou no gol. Gabriel fez a defesa, mas no rebote, Raphael Guzzo marcou. Houve uma possibilidade de impedimento analisada pelo VAR, mas logo o gol foi confirmado.

A partir daí, o Coritiba foi para o abafa em busca do empate, mas pouco conseguiu levar perigo ao gol de Tadeu. Do outro lado, o Goiás foi trocando passes e esperando o tempo passar. Deu certo.

Os times voltam a campo neste meio de semana para a disputa da 33ª rodada. Na quarta-feira, o Coritiba visita o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 19h. Na quinta-feira, o Goiás recebe o Santos, no estádio Hailé Pinheiro, às 19h.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 GOIÁS

CORITIBA – Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Bruno Gomes (Lucas Barbosa), Willian Farias (Sebastián Gómez) e Matheus Bianqui (Diogo Oliveira); Marcelino Moreno, Robson (Andrey) e Garcez (Jesé). Técnico: Thiago Kosloski.

GOIÁS – Tadeu; Maguinho (Diego), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Raphael Guzzo (Sidimar) e Guilherme Marques (João Magno); Allano, Matheus Babi (Higor Meritão) e Anderson Oliveira (William Oliveira). Técnico: Armando Evangelista.

GOL – Raphael Guzzo, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Henrique e Willian Farias (Coritiba); Allano, Guilherme Marques e Morelli (Goiás).

ÁRBITRO – Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA – R$ 283.305,00.

PÚBLICO – 12.942 torcedores.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).