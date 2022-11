Godín quer Uruguai diferente contra Portugal: ‘Sem tempo para arrependimentos’

O zagueiro e capitão Diego Godín disse, na entrevista coletiva deste domingo, que o Uruguai precisa atuar de forma diferente se quiser superar a seleção de Portugal no duelo desta segunda-feira, pela rodada intermediária do Grupo H da Copa do Mundo do Catar.

O empate com a Coreia do Sul na estreia do torneio causou estragos no objetivo de buscar a vaga para as oitavas de final. E, de acordo com o jogador, algo precisa ser feito logo. “Temos que corrigir. Temos que crescer e melhorar. O Uruguai tem jogadores para dar muito mais. Em uma Copa do Mundo, não há tempo para arrependimentos”, afirmou o defensor de 36 anos.

A maior crítica ao selecionado uruguaio foi a falta de força ofensiva contra os coreanos. As poucas chances criadas indicam a chance de mudança no setor de criação. Mesmo sem adiantar o time para o jogo contra os portugueses, existe a possibilidade de o técnico Diego Alonso lançar Arrascaeta.

Caso a entrada do meia do Flamengo se confirme, quem deve perder o lugar na equipe é Matias Vecino. Outra hipótese pode ser a troca por Facundo Pellistri. A necessidade de vitória joga as atenções para o setor ofensivo. Apesar do 0 a 0 da estreia, a dupla de ataque deve se manter com Luis Suárez e Darwin Nuñez, com Cavani como opção para o decorrer da partida.

Para o volante Betancourt, o Uruguai tem jogadores com rodagem internacional e precisa se valer dessa experiência para enfrentar Portugal, seleção que ele também coloca como uma das mais fortes do Mundial. “Se formos aos nomes próprios, Portugal tem uma das seleções mais fortes do mundo. Mas se olharmos também para nós, temos grandes jogadores. Então vamos pensar em nós mesmos.”

Na classificação do Grupo H, o Uruguai aparece com um ponto ao lado da Coreia do Sul enquanto Portugal lidera a chave com uma vitória. Gana segura a lanterna da chave com uma derrota na estreia.