Esporte Giullia Penalber perde bronze para chinesa, mas garante melhor colocação do Brasil no wrestling

A lutadora Giullia Penalber chegou muito perto de conquistar mais uma medalha olímpica para o Brasil. A brasileira disputou o bronze contra a chinesa Kexin Hong nesta sexta-feira, 9, mas perdeu o combate por 10 a 0 e termina os Jogos Olímpicos de Paris 2024 sem pódio.

Em luta rápida, resolvida em pouco mais de dois minutos, a atleta chinesa abriu os dois pontos de vantagem logo nos primeiros trinta segundos. Sem conseguir barrar as investidas de Kexin Hong, Giullia esteve muito perto de sofrer um takedown direto com as costas no chão, o que acabaria com a luta.

Não demorou para a chinesa ampliar a vantagem e Giullia Penalber não teve chances de abrir o marcador ao seu favor. A adversária ainda teve dois pontos retirados após análise da arbitragem por vídeo, mas o ritmo seguiu a favor da chinesa até fechar a pontuação máxima de dez. Pelas regras, quando um oponente abre dez pontos de vantagem para o outro, a luta é finalizada.

Por outro lado, há de se destacar o desempenho de Giullia nos Jogos deste ano, já que o quarto lugar foi a melhor colocação da história do País na modalidade. Superando por muito Rosângela Conceição, que havia conquistado a oitava posição em Pequim, 2008.

Essa foi a primeira Olimpíada disputada por Giullia Penalber, que ficou de fora dos Jogos de Tóquio, em 2021, porque terminou o Pan-Americano de Lima, em 2019, com a medalha de bronze. Apenas as duas melhores da competição avançavam para a disputa olímpica.

Desta vez, sua vaga foi selada em maio desde ano, quando venceu suas três lutas durante o Pré-Olímpico Mundial de wrestling, em Istambul, na Turquia. Antes disso, já levado o ouro no Pan-Americano de Santiago em 2023, sua maior conquista da carreira até hoje.

O caminho em Paris começou com vitória sobre Rckaela Maree Ramos Aquino, de Guam, mas na sequência foi derrotada por Anastasia Nichita, da Moldávia. A luta foi equilibrada, mas Anastasia derrubou a brasileira no no fim e ficou com a vaga na final.

A derrota colocou Giullia no caminho da lutadora alemã Sandra Paruszewski para lutar na repescagem e definir quem ainda teria chance de uma medalha de bronze. O combate terminou 7 a 0 para a brasileira, que abriu a contagem de sua pontuação logo com 30 segundos de luta.