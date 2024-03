Giuliano treina em separado, mas deve reforçar o Santos contra a Portuguesa

O Santos realizou nesta terça-feira mais uma atividade visando o duelo com a Portuguesa pelas quartas de final do Paulistão. O duelo acontecerá neste domingo, às 20h15, na Vila Belmiro. O meia Giuliano, que esteve no banco de reservas na vitória sobre a Inter de Limeira por 3 a 2, treinou em separado do elenco. Ele subiu aos gramados e fez uma atividade com bola sob supervisão da comissão técnica.

A expectativa é que ele fique ao menos entre os suplentes diante da Portuguesa. Além dele, o lateral Aderlan e o meia Diego Pituca, preservados do duelo do final de semana, estão de volta. Eles estavam pendurados e, por isso, não foram a campo. Os cartões zeram nas fases finais do Paulistão.

Guilherme, por sua vez, está recuperado de um edema e treinou normalmente, diferente de Sandro, que continua vetado pelo departamento médico e ainda sem previsão de retornar ao gramado.

Nesta terça-feira, o técnico Fábio Carille comandou um treino físico e indicou que deve colocar em campo um time formado por: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares (Giuliano) e Otero; Guilherme e Julio Furch.

Para voltar à semifinal, após cinco anos, o Santos precisa vencer a Portuguesa por qualquer placar. Em caso de empate, a classificação.