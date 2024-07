Giuliano sofre lesão na coxa direita e desfalca o Santos na Série B

O meia Giuliano vai desfalcar o Santos nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Exames mostraram que Giuliano sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita. Não foi estipulada uma data para o retorno do jogador que disputou todas as partidas do time na Série B até agora.

Giuliano se machucou na partida contra o Ceará, na sexta-feira, no Castelão, em Fortaleza. Com o jogador de 34 anos no departamento médico, Miguelito e Serginho são as opções do técnico Fábio Carille para a posição no meio de campo. Em 14 jogos pela Série B, Giuliano tem 3 gols e 1 assistência.

Após uma lesão na coxa direita, o atacante Guilherme voltou a treinar com o elenco santista e deve ficar à disposição de Carille para o jogo contra o Ituano, na segunda-feira, na Vila Belmiro.

Após dois dias de folga, os jogadores se reapresentaram nesta terça-feira. O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, mesma pontuação do América-MG. Próximo adversário do Santos, o Ituano tem apenas 11 pontos e ocupa a 19ª colocação.

FIM DO ‘TRANFER BAN’

O Santos divulgou nesta terça-feira que recebeu comunicação da Fifa sobre o encerramento do processo de “transfer ban” no caso de Lucas Ochandorena, auxiliar do ex-técnico Fabian Bustos, após acordo entre as partes. A decisão deve ser publicada no site da Fifa em breve.