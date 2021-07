Esporte Giuliano faz 1° treino com novos companheiros no Corinthians e aprimora o físico

O novo Corinthians que a diretoria promete para esse segundo semestre de 2021 ganhou o seu primeiro rosto no campo nesta terça-feira. A presença de Giuliano na reapresentação do elenco foi a grande novidade do dia. O meia, contudo, só poderá estrear em agosto.

“Vamos dar as boas vindas ao Giuliano, pela primeira vez com vocês. Desejo uma boa sorte e um bom trabalho para ti”, disse o técnico Sylvinho ao armador de 31 anos. Como estava fora do país, o meia terá de aguardar a abertura da janela europeia de transferências, no dia 1.° de agosto, para ser inscrito.

Mas, até lá, espera já estar bem fisicamente e entrosado com os novos companheiros. Além dele, o clube ainda promete trazer ao menos outros dois grandes nomes. Renato Augusto e Roger Guedes são os mais cotados para reforçar o time do meio para a frente.

A direção corintiana acredita estar bem servida no setor defensivo e luta para acabar com a carência ofensiva, principalmente pelo fato de faltarem armadores de excelência no grupo. Também quer um atacante que imponha mais respeito aos adversários após fracassar com nomes como de Everaldo, Léo Natel e com os jovens Varanda e Kauê não se firmando.

Giuliano fez forte trabalho físico nesta terça-feira. Ele espera estar à disposição para o clássico contra o Santos, daqui três rodadas. Sylvinho terá dois compromissos antes da estreia de seus reforços e precisa já recuperar pontos perdidos na Neo Química Arena na visita ao Cuiabá, na próxima segunda-feira.

Com resultados frustrantes no Brasileirão, o Corinthians sabe que não pode desperdiçar pontos contra os rivais emergentes, caso do Cuiabá, e a promessa é de recuperação após derrota de virada para o Atlético-MG em casa. Depois, ainda terá pela frente o Flamengo sem os reforços.