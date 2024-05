Esporte Giuliano celebra fase artilheira no Santos e agradece Carille: ‘Ele me dá liberdade’

A goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no final de semana, não serviu apenas para colocar o Santos na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fortaleceu a importância do meia Giuliano para o grupo. Além de maestro do time em campo, ele também é o artilheiro da equipe na temporada, com seis gols.

Feliz pela boa fase, o jogador de 33 anos ganhou elogios do técnico Fábio Carille não só pela qualidade técnica, mas também pela experiência e a influência que exerce sobre o elenco santista.

“Não tenha dúvida que é um momento especial para mim. É sempre bom estar marcando gols, pois é um momento único no futebol. E estou feliz com a fase que estou vivendo, de poder ajudar a equipe”, afirmou o jogador.

Identificado com o clube, Giuliano comentou sobre o sentimento de estar vestindo a camisa do Santos nesta Série B. “Estamos construindo bem o nosso caminho na competição com vitórias e estando lá em cima. A nossa intenção é devolver o Santos para a Série A”, disse o camisa 20.

A boa fase, segundo o meia, tem uma relação direta da sua sintonia com o treinador santista. E Giuliano exaltou a qualidade do chefe. “O Carille tem me deixado muito à vontade. Tivemos uma conversa no começo do ano e disse a ele que me via jogando nessa função. Entro mais na área e tenho essa capacidade de finalização. Mérito dele me dar essa autonomia”, comentou.