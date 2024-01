Giuliano agradece Corinthians e exalta chegada ao Santos: ‘Sou um cara movido a desafios’

Um dos principais reforços do Santos para a nova temporada, o meia Giuliano foi apresentado oficialmente pelo clube da Vila Belmiro nesta quarta-feira. O experiente jogador, que veio do Corinthians, garantiu estar motivado no novo clube e disse ser “movido a desafios”.

“Eu entendi que o meu ciclo no Corinthians havia terminado. Eu tive dois anos e meio de muito aprendizado e crescimento e sou grato ao clube por ter aberto as portas (para mim)”, declarou o jogador de 33 anos, antes de justificar sua decisão de reforçar o Santos no ano em que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Por que eu vim para o Santos? É só olhar para o lado e ver uma lenda, como o Clodoaldo”, disse Giuliano ao citar o campeão mundial na Copa do Mundo de 1970 – o ex-jogador apresentou Giuliano e o lateral Hayner nesta quarta. “É o clube que tem o Rei do Futebol, gigante, mas que vive um momento difícil. É um desafio vir para um clube tão grande que precisa se reconstruir e você ter o privilégio de fazer parte desta reconstrução”.

Giuliano indicou que recebeu propostas para defender outros times. “Não havia possibilidade e desafio melhor para mim neste momento. Poderia ter ido para outros lugares, eu sou um cara movido a desafios. Gosto da dificuldade. Espero ajudar o Santos a voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído.”

O meia afirmou encontrar no Santos um clima de comprometimento, já pensando na Série B, que começa no fim de abril. “Foi montada uma equipe nova, com 13 contratações, com alguns remanescentes do ano passado. Não tem como dizer que temos um clima leve, porque todos entenderam a responsabilidade. O que conseguimos ver nestes primeiros dias é que estamos num ambiente de muita concentração e de muito trabalho. Estamos entendendo o que vamos disputar esse ano. Quando tem esse comprometimento e esse ambiente, as coisas funcionem bem e a equipe tende a crescer com rápida adaptação.”

Giuliano comentou também sobre a possibilidade de vestir a camisa 10 durante o Paulistão. “É um motivo de muito orgulho, não sei ainda se vou herdar a camisa 10. Pela função, talvez. Se acontecer, é muito orgulho. Poucos podem ter, de vestir essa camisa que foi do Rei do Futebol. Mas, independente do número, o principal é eu poder corresponder às expectativas que estão sendo depositadas em mim e retomar o Santos ao seu patamar.”

NOVO LATERAL

Clodoaldo também apresentou à imprensa o lateral Hayner, que disse não ter hesitado ao saber sobre a possibilidade de reforçar o Santos. “Quando meu agente falou da chance do Santos, eu não pensei duas vezes. O Santos é gigante. Me sinto muito honrado de estar aqui. Quando eu contei para minha mãe isso, o olho dela brilhou. É o Santos, não tem o que falar. Vamos fortes”, declarou.

Hayner projetou uma disputa sadia com Aderlan, outro lateral-direito contratado pelo Santos para a nova temporada. “Não tem titular absoluto e nem reserva, a gente vai trabalhar e o que tiver mais apto ao jogo, vai jogar. As poucas conversas que tive o (Fábio) Carille, ele me orientou em coisas que outros não fizeram. Ele vai me ajudar”, afirmou.