Esporte Girona leva susto diante do Orihuela, da quarta divisão, mas avança na Copa do Rei

Sensação na elite do Campeonato Espanhol, o Girona levou um susto nesta quinta-feira, quando permitiu a virada parcial do Orihuela em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Rei. Mesmo fora de casa e com reservas, porém, o time confirmou sua força para buscar a vaga com goleada por 5 a 2.

Logo aos seis minutos, em jogada pela direita, o cruzamento para trás encontrou Pablo Tore, que bateu cruzado, sem chances de defesa ao goleiro, colocando o Girona em vantagem no placar. Antes do intervalo, contudo, Mendinueta e Louis fizeram 2 a 1 para o Orihuela.

Com algumas modificações após o intervalo, contudo, o Girona evitou um vexame ao buscar novamente a liderança do placar, com dois gols de Stuani, o segundo já com 31 minutos da etapa final. Ainda deu tempo para Porto e Fernández definirem.

Em outros resultados da segunda rodada, algumas surpresas. O Arandina, também da quarta divisão, aproveitou o fator casa e fez 2 a 1 no Cádiz, enquanto o Leganes caiu diante do Racing de Ferrol, por 1 a 0, jogando fora de seus domínios. Já o Elche anotou 3 a 1 na visita ao Linares e espantou a zebra. O Eibar precisou dos pênaltis após 1 a 1 com o Melilla.

Já o Athletic de Bilbao não teve problemas para passar pelo Cayon, ganhando por 3 a 0, com dois gols de Villalibre. Williams fechou o marcador. Também favorito, o Celta de Vigo teve mais trabalho diante do Sestao, buscando o gol da vitória por 2 a 1 somente no fim, em pênalti bem batido por Douvikas, que já havia aberto o placar, antes de Nuñez, contra, empatar.