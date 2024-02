Esporte Girona fica no empate sem gols com Real Sociedad e perde chance de liderar o Espanhol

Num jogo dramático de muita tensão, o Girona empatou em 0 a 0 com a Real Sociedad, neste sábado, no estádio Montilivi, e perdeu a chance de tirar a liderança do Campeonato Espanhol do Real Madrid. Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 56 pontos, somente um a menos do que a equipe do técnico Carlo Ancelotti, que neste domingo enfrenta o Atlético de Madrid.

E a competição reserva ainda mais emoções já que o Girona volta a campo no próximo final de semana para fazer o jogo mais esperado da competição. O desafio vai ser justamente diante do Real Madrid,no Santiago Bernabéu, no sábado. No mesmo dia, o Real Sociedad recebe o Osasuna tentando se aproximar do pelotão da frente.

Contando com o apoio de pouco mais de 13 mil torcedores, o Girona começou o jogo no ataque para tentar encurralar o rival já na saída de bola. Para conter o ímpeto dos donos da casa, o Real Sociedad recorreu às faltas para esfriar a pressão e acertar a marcação.

A primeira chance apareceu aos 13 minutos em finalização de Tsygankov que o goleiro Remiro conseguiu defender. Com destaque para a movimentação de Savinho, o Girona seguiu criando chances.

Foi dos pés do brasileiro que saiu o cruzamento para Yengel Herrera, de cabeça, estufar a rede. No lance, ele foi à linha de fundo e cruzou por elevação para seu companheiro mergulhar de peixinho e fazer o gol. A alegria da torcida, no entanto, foi interrompida pela arbitragem. O juiz da partida foi chamado para consultar o VAR e invalidou a jogada assinalando impedimento.

Logo depois foi a vez do Real Sociedad reclamar de um gol anulado. Mikel Oyarzabal recebeu a assistência e colocou a bola no fundo da rede. O auxiliar levantou a bandeira e o árbitro confirmou o impedimento.

O Real Sociedad também teve bons momentos na partida. Quando o Girona mais pressionou, o time visitante criou a sua melhor oportunidade com o português André Silva. O atacante foi rápido na finalização, mas Gazzaniga estava atento para fazer a defesa.

A pressão pela necessidade de vitória jogando em casa começou a pesar sob os ombros dos jogadores do Girona e o Real Sociedad se aproveitou disso. Com uma marcação mais ajustada e velocidade na transição para o ataque,o time visitante equilibrou o confronto e teve a sua melhor chance aos 29 minutos.

O meio-campo Brais Méndez teve espaço para a finalização e acertou um belo chute da entrada da área. O goleiro Gazzaniga deu um salto e conseguiu mandar a bola para escanteio.

O final do jogo foi dramático, com as duas equipes se lançando ao ataque. Aos 38 minutos, Savinho entrou pela direita e chutou de dentro da área. A bola desviou na zaga, mas Remiro, num lance de puro reflexo, defendeu com os pés garantindo o 0 a 0 fora de casa.

A rodada do Espanhol teve ainda mais duas partidas. O Valência bateu o Almería por 2 a 1, enquanto Granada e Las Palmas empataram em 1 a 1.