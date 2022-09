Giovanni Augusto projeta jogo entre Guarani e Vila Nova: ‘Mais difícil do ano’

O meia Giovanni Augusto projetou o próximo desafio do Guarani, que será diante do Vila Nova, nesta terça-feira, às 21h30, no estádio OBA, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na visão do atleta, será o duelo mais difícil para o time campineiro.

“Temos mais uma final de campeonato. Vai ser o jogo mais difícil do ano. O Vila é muito forte jogando em casa. Temos que ter humildade de reconhecer o momento do Vila. Vamos com os pés no chão e buscando uma grande vitória”, disse o atleta.

Giovanni ressaltou também a importância da vitória por 3 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, no último sábado, que colocou o time próximo de deixar a zona de rebaixamento. Hoje, o Guarani tem 29 pontos, contra 31 do CSA, 16º colocado.

“Resultado muito importante, principalmente para dar confiança para sequência do campeonato. Sabemos da dificuldade de se jogar uma Série B. O momento não é tão bom, mas estamos em uma crescente boa. Estou confiante que vamos sair dessa situação”, completou.

O jogador lembrou também o tempo que ficou parado por lesão e destacou a importância de poder ajudar o clube nesta reta final. “Tive uma lesão e cheguei a ficar fora por um mês. Foram dias angustiantes. Mas o DM fez um grande trabalho e pude voltar antes do previsto. De fora é muito pior, sofri bastante, mas voltei para poder ajudar a equipe.

Sob o comando do técnico Mozart, o Guarani vive o seu melhor momento na temporada. Dos últimos cinco jogos, venceu três e já começa a sonhar em deixar o descenso.