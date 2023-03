Esporte Giovani quer seguir titular do Palmeiras e cobra cuidado com ‘forte São Bernardo’

Giovani vem ganhando cada vez mais espaço no Palmeiras, sempre lançado no decorrer nos jogos. Titular no empate sem gols com o Guarani, o jovem agora espera ser mantido entre os titulares contra o São Bernardo, a quem define como um rival muito forte. A partida das quartas de final ocorre no sábado, no Allianz Parque.

Ele entrou e o amigo Endrick ficou de fora contra o time campineiro. Abel Ferreira, porém, ainda não adiantou se a mudança será mantida contra o time do ABC e Giovani prefere apenas curtir a boa fase.

“Graças a Deus, estou tendo uma evolução muito boa desde o começo do ano, com um trabalho forte. Este mês começou bem, fui titular no último jogo, em Campinas, uma experiência muito boa de poder voltar a atuar entre os titulares”, celebrou. “Acho que fiz uma boa partida. O time está bem, nosso objetivo é chegar à final, mas temos agora o jogo contra o São Bernardo que, para nós, será uma final à parte.”

Desde a confirmação que o São Bernardo, dono da segunda melhor campanha do Estadual, com 27 pontos, seria o oponente, que os palmeirenses não param de exaltar a força da equipe do ABC e vêm pregando total respeito, mesmo com a partida sendo disputada na capital e com enorme apoio das arquibancadas.

“No mata-mata não podemos errar. O erro pode custar uma eliminação. Temos de errar o mínimo possível e, por isso, os treinos têm de ser fortes durante a semana. Esta semana está sendo muito boa, pegada, com ótimos treinos para esse jogo, que será muito importante”, disse Giovani, que já defendeu o clube em 29 oportunidades.

“A equipe do São Bernardo vem mostrando ser uma equipe muito forte neste campeonato. Temos de tomar todo o cuidado”, afirmou. “Eles têm excelentes jogadores, mas aqui também temos. Estamos acostumados a jogar jogos assim, complicados, e sabemos que será mais um. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vamos buscar a classificação para a semifinal”, concluiu.