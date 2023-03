Giovani Ferreira garante pódio e conquista bronze no Circuito Mundial de judô

O Brasil, enfim, conseguiu subir ao pódio no Usbequistão. O judoca Giovani Ferreira conquistou neste domingo, o bronze na categoria até 90 quilos, ao superar o rival libanês Caramnob Sagaipov na Etapa do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô. O feito do atleta brasileiro acabou sendo a única medalha da delegação nacional na competição.

Por meio de postagem nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) felicitou o atleta pela conquista. “É bronze!! Giovani “Pezão” Ferreira 90 kg, vence Caramnob Sagaipov e conquista sua 1ª Medalha no Circuito Mundial”, diz trecho do texto da mensagem..

Na campanha que culminou com a chegada ao pódio, Giovani encarou o cubano Ivan Morales na estreia.O segundo confronto foi diante do alemão Martin Matijass. Em ambas as lutas, os triunfos vieram com um wazari. Nas quartas, foi a vez de enfrentar e ganhar de Komronshokh Ustopiriyon, do Tajiquistão, com um ippon.

Ao chegar nas semifinais da competição, no entanto, o brasileiro encontrou dificuldades contra o japonês Sanshiro Murao e acabou derrotado. O revés, tirou do judoca paulistano a chance de brigar pelo primeiro lugar.

Apesar da derrota, Giovani não sentiu o peso da falta de conquistas brasileiras no torneio e foi em busca do bronze. Na disputa, a vitória acabou facilitada por uma infração do rival. Ele adotou uma técnica proibida nas regras do judô (mergulhou no tatame) e acabou desclassificado.