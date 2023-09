Esporte Giménez alcança hat-trick e Feyenoord aplica goleada histórica no Ajax em jogo de ‘dois dias’

Ajax e Feyenoord completaram nesta quarta-feira, com portões fechados, o clássico paralisado três vezes no domingo por atos de vandalismo da torcida local. O restante do jogo foi disputado sem a presença de torcedores nas arquibancadas da Johan Cruyff Arena, e a equipe de Amsterdã amargou sua pior derrota em casa na história contra o rival: goleada por 4 a 0.

Santiago Giménez foi o herói da vitória humilhante do Feyenoord construída em dois dias, ao anotar um hat-trick e ainda dar a assistência para o brasileiro Igor Paixão. O jogo foi paralisado no domingo por causa de insistentes atos de vandalismo dos torcedores do Ajax, e a Federação Holandesa de Futebol promete punição exemplar ao clube.

Tudo começou aos 18 minutos, quando Giménez marcou pela segunda vez e virou vítima da primeira revolta das arquibancadas. Um copo plástico cheio foi atirado no gramado e a partida só recomeçou quando o torcedor foi identificado e tirado da Arema.

Antes do intervalo, por causa de sinalizadores atirados no gramado após o terceiro gol, no qual Igor Paixão festejou pedindo silêncio, foram mais 20 minutos de interrupção. O árbitro ainda reiniciou a partida na segunda etapa, mas resolveu paralisá-la de vez aos 11 minutos da etapa final por causa da chuva de objetos atirados em campo.

A volta do jogo nesta quarta-feira foi com Giménez precisando de três minutos para alcançar o hat-trick. Jogada pela direita, a bola vai para a área, mas Paixão finaliza errado. No rebote da marcação, o atacante completa para as redes e celebra exibindo o número três em relação a seus gols.

Sem motivação e forças para reagir, o Ajax apenas evitou um massacre maior. Mas despencou para a perigosa 14ª colocação do Campeonato Holandês, com somente cinco pontos, duas acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Utrecht, com três.