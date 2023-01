Gilberto é anunciado pelo Cruzeiro e volta ao Brasil após temporada nos Emirados

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do centroavante Gilberto, de 33 anos, que estava no Al Wasl, dos Emirados Árabes. O experiente atacante chegou ao clube de Dubai no início de 2022, após quatro anos no Bahia, e tinha contrato válido até junho deste ano, mas, com ajuda da diretoria cruzeirense, conseguiu a rescisão e ficou livre para assinar com a equipe mineira.

“Fala nação azul, Gilberto falando por aqui. Estou passando para dizer que estou imensamente feliz por estar vestindo essa camisa. Estou muito ansioso para chegar e estar junto com vocês”, disse o novo reforço em um breve vídeo divulgado nas redes sociais do Cruzeiro.

Antes do vídeo, a página oficial do clube anunciou a contratação com uma montagem que mostra Gilberto Gil, lenda da música brasileira, segurando uma camisa cruzeirense estampada com o nome “Gilberto” e o número 21. Em seu perfil pessoal do Instagram, o atacante fez uma publicação se despedindo do Al Wasl.

“Aos torcedores, funcionários, atletas e dirigentes do Al Wasl S.C. Hoje encerro minha passagem por este grande clube. E não poderia jamais me despedir sem antes agradecer todo o carinho que eu e minha família recebemos nesse país e especialmente dos meus torcedores. Lutamos, vibramos, vencemos e perdemos juntos, sempre buscando o melhor. Estejam certos de que essa passagem ficará marcada pra sempre na minha carreira, na minha memória e no meu coração”, escreveu.

Contratado pelo time dos Emirados Árabes em janeiro de 2022, Gilberto jogou de 2018 a 2022 no Bahia, clube pelo marcou 83 gols em 189 jogos. Além de passagens pelo futebol de Turquia, Estados Unidos e Canadá, já vestiu as camisas de Santa Cruz, time no qual iniciou a carreira, Internacional, Portuguesa, Vasco e São Paulo.

O atacante ainda não se apresentou ao Cruzeiro, portanto está fora da estreia no Campeonato Mineiro, contra o Patrocinense, em duelo marcado para as 19 horas deste sábado. Com ele, o time contratou 14 reforços para a temporada. Entre as novidades do elenco, o lateral Igor Formiga, os zagueiros Neris e Reynaldo, os meio-campistas Ramiro, Wallisson, Nikão e Mateus Vital, e os atacantes Matheus Davó, Rafael Bilu e Wesley foram relacionados para o jogo do final de semana. O goleiro Anderson, o volante Fernando Henrique e lateral-direito William, que tratam lesões, são baixas.