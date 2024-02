Gil prega respeito ao Corinthians e comemora boa fase no Santos: ‘Muito feliz aqui’

Contratado há pouco mais de um mês pelo Santos, o zagueiro Gil vai ter pela frente o Corinthians, seu ex-clube, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Feliz pelo bom momento que vive com a equipe santista, o defensor disse estar feliz com a troca de camisa.

“Estou muito feliz aqui. Bom demais ver o trabalho sendo reconhecido. Desde que cheguei todo mundo me tratou super bem e isso me deixou muito à vontade. Facilita muito o desenvolvimento do trabalho. Então espero retribuir esse carinho dentro de campo com muita garra, vitórias e, quem sabe, também com títulos”, afirmou o zagueiro de 36 anos.

E de fato, Gil tem motivos para celebrar essa mudança de ares. Enquanto o Corinthians vive um momento turbulento, que culminou com a queda do técnico Mano Menezes, o Santos está embalado no Estadual. Em cinco jogos foram quatro vitórias e só uma derrota. A boa campanha coloca a equipe santista na liderança isolada do Grupo A com 12 pontos.

Muito desse bom momento é relacionado ao trabalho do técnico Fábio Carille, também recém-chegado ao Santos, e ao bom ambiente que encontrou no novo clube.

“O mais importante é que o grupo entendeu bem tudo que a comissão técnica colocou e estamos colhendo os frutos. Agora é continuar trabalhando para evoluir ainda mais na competição”, afirmou o atleta.

Apesar da fase distinta que as duas equipes vivem atualmente, zagueiro prevê um jogo difícil também em função da rivalidade histórica. Sobre o fato de enfrentar o ex-time, o tom foi de naturalidade.

“Não muda nada. Minha gratidão por todos os anos lá (no Corinthians) será eterna, mas agora estou defendendo as cores do Santos e vou buscar o melhor ao lado dos meus companheiros. Sabemos da qualidade da equipe que vamos enfrentar, então essa situação na tabela não muda muita coisa para nós. E é clássico, né!?”, comentou Gil que tem mais de 400 jogos com a camisa do rival.