Gigantão conhece segundo finalista nesta terça-feira, em Americana

O campeonato de futebol amador Gigantão, de Americana, terá seu segundo finalista definido nesta terça-feira (3). Após a classificação do Bruxela na última quinta-feira (28), São Roque e Zanaga entram em campo às 19h30, no Centro Cívico, para disputar a segunda vaga.

Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A partida deveria ter sido realizada na última semana. No entanto, as fortes chuvas que atingiram Americana e região forçaram o adiamento do duelo.

Na primeira fase, o São Roque se classificou em primeiro lugar no Grupo 12. Já nas quartas de final, a equipe eliminou o Guanabara com uma goleada por 4 a 1.

Por outro lado, o Zanaga foi líder do Grupo A, mesmo tendo iniciado o torneio com três pontos negativos devido à confusão generalizada na final da edição passada, vencida pelo time. Nas quartas de final, quando reeditou a decisão de 2022 com o Cidade Jardim, venceu por 2 a 1 e avançou.

A segunda divisão do Gigantão também está na fase semifinal. Na quarta-feira (4), também no Centro Cívico, acontecem os jogos entre Unidos da Morada e Grêmio Horizonte, às 19h30, e entre Paysandu e Lírios City, às 21h30.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso