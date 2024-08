Esporte Giay exalta força do Palmeiras e prevê ‘grande resultado’ em visita ao Flamengo no Brasileirão

Eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil em jogo com reclamações contra a arbitragem, na quarta-feira, o Palmeiras volta as atenções ao Brasileirão justamente em novo confronto com os cariocas. Neste domingo, visita os rubro-negros no Maracanã e o lateral-esquerdo Giay não esconde a confiança em “grande resultado.”

O confronto direto vale posição na briga por posição no G-4 desde que os paulistas, atualmente em quarto na tabela, vençam por dois gols de diferença – estão três atrás do Flamengo, em segundo, com 14 a 11 no saldo. De volta ao time após não jogar na Copa do Brasil, Giay aposta em repetição da repetição da boa apresentação da vitória por 1 a 0 no Allianz Parque.

“Tivemos algumas derrotas, mas a equipe está bem e mostrou isso no Allianz Parque no último jogo. Sabemos que somos uma equipe forte, que segue em frente, e tranquilamente vamos conseguir bons resultados porque temos uma grande equipe, que é resiliente”, disse.

“Jogaremos contra o Flamengo novamente e sabemos que é um jogo complicado, mas sabemos o que somos, os jogadores que temos. Sei que vamos conseguir um bom resultado e brigar pelo Brasileirão como temos feito nos últimos anos”, afirmou, lembrando que o Palmeiras é o bicampeão nacional.

Contratado do San Lorenzo, da Argentina, Giay fez somente três jogos pelo clube e garante que ainda está em fase de adaptação. “É uma mudança grande. Já se passou um mês e estou me adaptando bem. Não é fácil mudar de país”, reconheceu, revelando que vem recebendo ajuda dos estrangeiros do clube para entrar logo no ritmo dos demais.

“Sou muito grato aos meus companheiros, que vêm me ajudando muito. A adaptação está sendo boa, fico contente por isso”, disse. “Sobre a mudança do futebol argentino para o brasileiro, muda um pouco de tudo, a velocidade do jogo, é mais dinâmico, muitas transições, mais técnico… Então, a adaptação vai acontecendo durante as partidas. É seguir jogando, com tempo, não há receita melhor.”

Enquanto Giay prevê a próxima rodada, o atacante Estêvão faz a transição física do departamento médico para o campo para estar à disposição em breve após lesão muscular. Felipe Anderson e Mayke, substituídos no primeiro tempo do último jogo, realizaram trabalhos específicos para tratarem o trauma no olho e as dores na panturrilha, respectivamente.