Gerson nega fracasso na França e celebra volta ao Flamengo: ‘De volta para casa’

O Flamengo apresentou nesta quinta-feira seu primeiro reforço para 2023. Um ano e meio após deixar o clube para aventura europeia no Olympique de Marselha, o volante Gerson foi comprado em definitivo e retorna como um curinga para o técnico Vítor Pereira. Em sua chegada, o jogador garantiu que não fracassou em sua passagem pela França e esbanjou felicidade por estar de volta para casa.

“Estou muito feliz de estar de volta à minha casa. Aqui, sempre me senti em casa, desde a portaria a todos os funcionários do clube, é sempre bom trabalhar onde você está feliz”, celebrou. “Imagina vocês virarem profissional de um esporte que gosta muito e jogar no seu clube do coração? Já comecei a treinar e agora é só esperar para jogar às 16h no Maracanã, pois estava com muita saudade,” afirmou o volante, que agora vestirá a camisa 20. “A camisa 8 é mais do que merecida para o Thiago Maia, ele está jogando muito”, disse, sobre o antigo número.

Gerson chegou com tudo no Olympique de Marselha e foi um dos destaques do time sob o comando de Jorge Sampaoli. A troca de comando, com a chegada de Igor Tudor, entretanto, tirou o espaço do volante no clube. Sem oportunidades, ele buscou novos ares e até da negociação entre o Flamengo e os franceses participou. Nada de admitir, porém, que sua passagem na Europa foi um fracasso.

“Uma das camisas mais vendidas (no Olympique) e isso porque eu fracassei, né? Mas tá bom, segue”, disse. “Falaram em frustração pela minha volta ao Brasil. Eu não tive frustração, até porque vivemos grandes coisas no Olympique”, enfatizou. “Em gols e assistências, foi a melhor fase da minha carreira. Quem fala em frustração não deve ter acompanhado o Campeonato Francês”, disparou.

Deixando o ex-clube de lado, o volante não segurou a alegria por vestir novamente a camisa rubro-negra e agradeceu o esforço dos dirigentes para um desfecho feliz. “Foi a primeira vez que eu participei de uma negociação. Estava sempre em contato com Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo de futebol). Eles me acalmavam, mas eu estava ficando nervoso, mandava mensagem. Eu queria que resolvesse logo para eu voltar ao Flamengo”, revelou. “Agradeço ao presidente (Rodolfo Landim), ao Marcos e ao Bruno, realmente era uma negociação muito difícil, eles tiveram que ser incansáveis.”

O Flamengo vai desembolsar aproximadamente R$ 85 milhões pelo jogador, em cinco parcelas anuais. O contrato assinado vai até 2027 e o reforço fala como se encaixará no time. “O que esse clube pede é raça e muita vontade de jogar, sempre estar disposto a ajudar os companheiros. É o que eu falo, até de lateral-esquerdo eu joguei lá (Olympique). Eu sempre busco aprender alguma coisa, e tive essa oportunidade lá. Volto mais curinga do que nunca.”