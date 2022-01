Esporte Germán Cano realiza exames médicos e assina por dois anos com Fluminense

O Fluminense anunciou oficialmente o reforço do atacante argentino Germán Cano. O jogador de 34 anos, que deixou o Vasco no fim da última temporada, realizou exames médicos nesta quinta-feira e assinou contrato até dezembro de 2023. O anúncio foi feito pelo clube tricolor através das redes sociais com a publicação de um “L”, em referência ao jeito que o atacante comemora seus gols.

“Estou muito feliz de chegar a um clube como o Fluminense, um time muito grande no Brasil e no mundo inteiro. Espero conseguir coisas muito importantes neste ano e estar à altura das expectativas. Disputar a Libertadores com essa camisa é algo especial. Este é um torneio muito diferente dos demais e temos que estar preparados para alcançar grandes objetivos”, afirmou Cano.

Germán Cano chega para ser mais uma opção de centroavante no ataque do clube tricolor, após os também experientes Bobadilla e Abel Hernández não renovarem seus vínculos com o time. Fred possui contrato até julho deste ano, com possibilidade de ampliação.

A expectativa inicial era de que Cano fosse anunciado pelo clube na última semana, mas o jogador testou positivo para a covid-19 e a assinatura do contrato precisou ser adiada. Agora o jogador se junta aos novos companheiros para a pré-temporada. O time tricolor já anunciou outros cinco reforços para a temporada 2022 até o momento: Felipe Melo, Nathan, Willian Bigode, David Duarte e Pineida.

Cano chegou ao Vasco há dois anos e ganhou destaque no futebol brasileiro ao marcar 43 gols em 101 pelo rival do Fluminense. Antes disso, o atacante defendeu o Independiente de Medellín, da Colômbia, pelo qual marcou 35 gols em 39 partidas. O jogador começou sua carreira no Lanús, da Argentina.