Esporte Gerardo Martino banca a estreia de Lionel Messi e Luis Suárez no Inter Miami

O Inter Miami vai ter uma dupla de peso em sua estreia na temporada 2024. O técnico Gerardo Martino garantiu, nesta terça-feira, que Lionel Messi e Luis Suárez estarão prontos para jogar os 90 minutos diante do Real Salt Lake, em jogo válido pela primeira rodada da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos.

“Sim, eles estão lá para jogar e se os 90 minutos forem necessários, vamos utilizá-los. Isso vai depender das necessidades que você tem para a partida”, disse o técnico argentino em coletiva de imprensa.

Para essa partida, o argentino Nicolás Freire é a única dúvida do Inter Miami para o seu primeiro compromisso. Já o espanhol Sérgio Busquets, ausente do último amistoso da pré-temporada por causa de um desconforto muscular, deve estar em campo sem problemas.

Alinhado com Messi, Suárez e ainda Jordi Alba, a equipe de Miami surge como o grande rival a ser batido na competição. Martino destacou o compromisso desses jogadores com a camisa do Inter Miami nesta passagem pelos Estados Unidos.

“Na verdade eu os vejo muito comprometidos com a equipe e com o resto do elenco. Estão bastante motivados e percebo uma boa resposta desses atletas nos treinamentos desde o primeiro dia de trabalho”, disse o treinador.

Por fim, o comandante disse esperar uma bela estreia e comentou sobre o peso que jogadores consagrados têm não só para os torcedores, mas também para os atletas mais novos. ” Que o resto dos jogadores de futebol, especialmente os mais jovens, aproveitem essa oportunidade”, acrescentou.