Gaviões da Fiel apresenta ‘vaquinha’ para quitar estádio do Corinthians a ministro de Lula

Em reunião nesta sexta-feira, 11, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, apresentou o projeto de vaquinha e quitação da dívida da Neo Química Arena ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Atualmente, o valor que o clube deve à Caixa Econômica Federal ultrapassa a casa do R$ 700 milhões. O encontro apresentou a proposta de que os próprios torcedores corintianos auxiliem a quitar o estádio.

“Durante o encontro, o Ale, presidente dos Gaviões, apresentou o projeto que tem o objetivo de resolver a questão financeira pendente do estádio. A reunião teve o intuito também de esclarecer todos os pontos e demonstrar a lisura do projeto, principalmente para que haja uma resposta definitiva da Caixa para darmos início à campanha”, afirmou a torcida organizada, em nota.

Em setembro, no aniversário do clube, a reportagem do Estadão mostrou que o Corinthians havia avançado com o projeto de criação da vaquinha, junto à torcida organizada, para liquidar as dívidas da Neo Química Arena. Ainda não há uma conta ou chave PIX destinada exclusivamente para a arrecadação da torcida. Este deve ser um dos próximos passos para a consolidação do projeto. A Gaviões da Fiel também alertou, por causa disso, sobre possíveis golpes.

“O Gaviões da Fiel se mostra empenhado em contribuir de maneira ativa para solucionar os desafios financeiros do clube, destacando sua consciência dos termos burocráticos envolvidos. Além de liquidar a dívida da Arena, o Gaviões busca assegurar que o dinheiro arrecadado seja destinado exclusivamente para esse fim, utilizando uma conta exclusiva do banco, garantindo transparência e confiança no processo”, pontuou a torcida organizada.

Quando a conta for criada, torcedores poderão depositar valores para quitar a dívida do estádio, que subiu em quase R$ 150 milhões nos últimos quatro anos, indo de R$ 566 milhões em 2020 para R$ 710 milhões até o meio de 2024. Na publicação oficial da Gaviões da Fiel no Instagram, Padilha também mostrou apoio ao projeto, ao comentar “vai, ‘Curinthia'”. Nesta semana, a torcida também afirmou que tem parceiros em vista para a consolidação da proposta.

A vaquinha, no entanto, não é o único projeto que o Corinthians tem em vista. No “Dia da Transparência”, o diretor financeiro Pedro Silveira apresentou outra proposta para a questão da dívida da Neo Química Arena com a Caixa Econômica Federal. A ideia é lançar cotas de um fundo imobiliário para os torcedores investirem, ajudando a tratar a pendência. O projeto ainda é embrionário e foi idealizado na gestão anterior, de Duilio Monteiro Alves, mas não foi para frente.

“Resgatamos esse projeto porque realmente achamos ele muito bom. É uma maneira dos torcedores também serem donos da Arena e, quem sabe, ajudar a o clube a pagar essa dívida”, disse Silveira, ressaltando que a diretoria também trabalha com a Gaviões no projeto Pix da Fiel, para viabilizar valores para o pagamento do estádio. A dívida bruta total do clube já passa da casa dos R$ 2,3 bilhões.

No final de 2023, perto de acabar sua gestão, Duílio Monteiro Alves chegou a anunciar que havia um acerto com a Caixa para a quitação da dívida, algo negado pelo seu sucessor e atual presidente do Timão, Augusto Melo. Melo chegou a se reunir em Brasília com a Caixa, mas sem uma proposta concreta, segundo a instituição financeira.

