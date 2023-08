Esporte Gauff derrota Muchova e se torna a mais jovem tenista campeã do WTA de Cincinnati

Depois de eliminar a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, na semifinal, a americana Coco Gauff sagrou-se campeã do WTA de Cincinnati, nos Estados Unidos, neste domingo, ao derrotar a checa Karolina Muchova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com o título, Gauff vai surgir na sexta colocação do ranking mundial nesta segunda-feira. Aos 19 anos e 160 dias, a atleta se torna a mais jovem a vencer o torneio americano. Já Muchova, apesar da derrota, vai pular para a décima posição do mundo.

Sob um calor intenso, que causou o mau estar de um espectador, o primeiro set foi repleto de quebras de serviço. Foram cinco no total, com vantagem para Gauff, que conseguiu somar três para vencer por 6/3.

O segundo set também foi bastante disputado. Gauff abriu vantagem com 5 a 2, com quatro games conquistados na sequência, graças a duas quebras de serviço da checa. Muchova reagiu, devolveu uma quebra e só foi ser derrota no décimo game.

No masculino, a decisão, a partir das 17h30 deste domingo, vai reunir o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic.