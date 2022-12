Gato invade coletiva de Vini Jr, vira mascote da seleção e é batizado de ‘Hexa’

Uma cena curiosa roubou a atenção durante a entrevista coletiva do atacante Vinícius Junior em Doha, no Catar. Enquanto o jogador da seleção brasileira conversava com jornalistas de todo o mundo, um gato malhado subiu na mesa e “invadiu” a entrevista do ponta do Real Madrid.

O fato arrancou risadas dos presentes, inclusive de Vini Jr., que terminou de responder uma pergunta enquanto gargalhava. O assessor de imprensa da CBF, que estava ao lado do atleta brasileiro, fez carinho no felino e, após alguns segundos, retirou o gato da mesa.

A forma com que o animal foi retirado gerou debate nas redes sociais, com algumas pessoas defendendo que a ação foi feita de maneira ríspida. O gato, no entanto, continuou a assistir o restante da coletiva no ambiente.

Adotado como um improvável mascote da seleção brasileira, o bichano foi carinhosamente apelidado de “Hexa”. Esta não é a primeira vez que um felino aparece de intruso na estada do Brasil no Catar. No último treino antes da partida de estreia contra a Sérvia, um gato já havia roubado a cena ao invadir o gramado em que a equipe treinava.

O animal não atrapalhou os trabalhos e sentou ao lado do banco de reservas. Assim que os atletas se aproximaram, escapou. O país-sede do Mundial é conhecido por ter uma grande quantidade de gatos andando por suas ruas.