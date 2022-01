Esporte Garotos do Flamengo derrotam Portuguesa e vencem a primeira partida no Carioca

Com um time formado por jovens, o Flamengo estreou com vitória no Campeonato Carioca, nesta quarta-feira à noite, na Ilha do Governador, ao derrotar a Portuguesa por 2 a 1. O técnico Paulo Sousa e toda a sua comissão técnica esteve presente no Estádio Luso Brasileiro e acompanhou o desempenho da jovem equipe das tribunas.

O início da partida deu a impressão de que o jovem time do Flamengo iria atropelar a Portuguesa. Com uma forte marcação na saída de bola e velocidade no ataque, a equipe da Gávea abriu o placar logo aos quatro minutos, com Lázaro, em cobrança de pênalti.

Com a vantagem no placar, o Flamengo recuou e passou a apostar nos contra-ataques. Em um primeiro momento, a Portuguesa mostrou problemas para buscar o setor ofensivo, pois concentrou suas jogadas pelo meio. A partir do momento em que distribuiu as bolas pelos lados do campo, equilibrou a disputa.

O jogo ganhou em emoção e as equipes se revezaram na criação das jogadas de ataque. Cada lado teve três finalizações nos primeiros 45 minutos. A Portuguesa só não empatou o jogo por causa da boa atuação do goleiro Matheus Cunha, autor de uma bela defesa com o pé direito. O Flamengo também poderia ter ampliado, com Lázaro, em jogada de habilidade dentro da área.

Mas Lázaro voltou a marcar no início da segunda etapa. O garoto mostrou mais uma vez talento para pegar um rebote do goleiro Carlão para fazer 2 a 0 para o Flamengo, aos nove minutos.

Apesar da desvantagem no placar, a Portuguesa não se entregou e mostrou reação, ao diminuir o a vantagem rubro-negra, aos 15 minutos, com uma bela cabeçada do lateral-esquerdo Sanchez.

Apesar de uma equipe repleta de jovens, o Flamengo aparentou sentir um pouco a parte física, o que causou uma disputa mais equilibrada na parte final do segundo tempo. Com isso, Fábio Matias, que comandou o Flamengo, fez alterações e conseguiu dar novo fôlego ao time.

Thiaguinho, aos 34, forçou Carlão a fazer bela defesa e evitar o terceiro gol do Flamengo. A Portuguesa pressionou no fim em busca do empate, mas parou na boa atuação de Matheus Cunha, que mostrou coragem para sair nas bolas alçadas na área.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 PORTUGUESA

FLAMENGO – Matheus Cunha; Wesley; Cleiton, Gabriel Noga e Marcos Paulo; Igor Jesus (Kayke David), Matheus França e Yuri de Oliveira; Lázaro (Werton), André Luiz (Ryan Luka) e Thiaguinho (Petterson). Técnico: Fábio Mathias.

PORTUGUESA – Carlão; Watson, Leandro Amaro, Suéliton e Sanchez; Wellington Cézar (Victor Paraíba), Rafael Pernão (Victor Feitosa), Wilian (Patrick) e Romarinho; Júnior Pirambu (Bruno Santos) e Andrezinho (Maikinho). Técnico: Marcus Grippi.

GOLS – Lázaro aos quatro do primeiro tempo; Lázaro aos nove e Sanchez aos 15 do segundo.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Carlão, Leandro Amaralo, Igor Jesus, Watson, Kayke David e Wilian.

RENDA – R$ 80.745,00.

PÚBLICO – 2.931 pagantes (3.116 presentes).

LOCAL – Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.