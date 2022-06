Gareth Bale é anunciado como reforço do Los Angeles FC após deixar o Real Madrid

Gareth Bale foi confirmado neste sábado como novo reforço do Los Angeles FC, da Major League Soccer. O clube americano não informou os detalhes da contratação, mas, de acordo com a imprensa local, o contrato do galês será válido até junho de 2023. Em suas redes sociais, o jogador publicou um vídeo com a camisa do novo time e escreveu: “Los Angeles, te vejo em breve”.

Após perder espaço no Real Madrid nas últimas temporada, Bale já dava como certa uma mudança de ares ao fim de seu vínculo com o clube, que acabou com a conquista da Liga dos Campeões da Europa. No total, foram 258 jogos e 106 gols marcados, dois deles na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2018. Ele se despediu da equipe merengue no início deste mês.

Bale terá ao seu lado no Los Angeles o zagueiro italiano Chiellini, que defendeu a Juventus por longas 17 temporadas. Ambos poderão estrear no time americano após o dia 7 de julho, quando abre a janela de transferência.

Boatos davam conta de que Bale poderia optar pela aposentadoria, mas a classificação do País de Gales para a Copa do Mundo teria mudado a opinião do atleta, que chegou a pensar em seguir a trajetória na Europa, mas acabou convencido pela proposta do Los Angeles.

A temporada regular da MLS termina no dia 9 de outubro, tempo suficiente para Bale ajudar o clube na busca pelo título nacional e se manter preparado para se unir ao grupo que defenderá o País de Gales na próxima Copa, no Catar. O Los Angeles, inclusive, lidera a MLS, com 30 pontos. O próximo desafio é nesta segunda-feira, às 16h, frente ao New York Red Bulls.