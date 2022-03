Galvão Bueno não renova com a Globo e sai da emissora após Copa, diz jornal

Galvão Bueno está de saída da Globo. A Copa do Mundo do Catar vai marcar a despedida do narrador, que deixa a emissora após 41 anos. Em entrevista exclusiva ao jornal O Globo, o narrador confirmou a informação e diz que analisa outras possibilidades na carreira.

“Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. E a gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, este ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo. E estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final. Espero estar com saúde para estar lá”, disse o narrador.

Galvão Bueno vai deixar a narração na Globo após 41 anos – Foto: TV Globo / Divulgação

A informação da saída de Galvão Bueno da Globo pegou de surpresa não só os fãs de esporte, mas como também funcionários da emissora. Até o momento, o canal ainda não divulgou nenhuma nota oficial sobre o fim do contrato com o narrador de 71 anos.

Na tarde desta quinta-feira, Galvão Bueno foi às redes sociais anunciar que a partida entre Brasil e Chile, pelas Eliminatórias da Copa, será a sua última transmissão com a seleção brasileira no Maracanã. A partida acontece às 20h30.

“Jogo de despedidas. Último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da Seleção! Meu último jogo da Seleção no Maracanã em televisão”.

Dono de uma das vozes mais marcantes da narração esportiva, Galvão Bueno ganhou notoriedade como o narrador oficial da seleção brasileira na Globo, participando da cobertura do tetracampeonato mundial, em 1994, e do penta, em 2002. Versátil, ficou conhecido por narrar as vitórias do Ayrton Senna na Fórmula 1 e, mais recentemente, foi a voz do ouro de Rebeca Andrade na Olimpíada de Tóquio.