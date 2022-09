Galtier destaca jogo coletivo de Neymar no PSG: ‘Trabalha muito para a equipe’

O técnico Christophe Galtier está muito satisfeito com Neymar, e não apenas por causa dos números do astro brasileiro, autor de dez gols e cinco assistências neste início de temporada pelo Paris Saint-Germain. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, antes do duelo com o Maccabi Haifa na quarta, pela Liga dos Campeões, Galtier destacou o quanto tem se impressionado com o jogo coletivo do atacante.

“Neymar é um artista. É um jogador que trabalha muito para a equipe, tanto ofensivamente como defensivamente”, comentou o treinador. “Ele teve uma percepção depois da última temporada, em que estava com desempenho inferior. Ele tem objetivos muito altos, começou a temporada em forma, muito em forma. Temos tentado colocá-lo nas melhores condições possíveis”, concluiu.

O jogador de 30 anos vive seu melhor início de temporada em números de gols marcados. Precisou de nove jogos para balançar as redes dez vezes, oito deles na disputa do Campeonato Francês, no qual é artilheiro, com um gol a mais que Mbappé. Os outros dois foram marcados contra o Nantes, no jogo do título da Supercopa Francesa.

Após não marcar, mas contribuir com uma assistência para Mbappé na vitória por 2 a 1 sobre a Juventus, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Neymar tentará balançar a rede no torneio europeu a partir das 16 horas de quarta-feira, para quando está marcado o duelo com o Maccabi Haifa, em Israel.

Galtier não poderá contar com o zagueiro Presnel Kimpembe para escalar o PSG. Isso porque o defensor sofreu uma lesão na perna esquerda e será desfalque por seis semanas. “Queríamos um jogador a mais para a posição durante a janela de transferências porque o calendário é uma loucura. Tínhamos razão”, lamentou o treinador.